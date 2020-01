Depuis son accident de ski en décembre 2013, l'ancien pilote de Formule 1 Michael Schumacher, victime d'un grave traumatisme crânien, est soigné dans sa maison de Gland (VD) et les informations sur son état de santé sont divulguées au compte-goutte.

Selon le «Mirror», une personne non identifiée aurait récemment pris des photos du champion, allongé sur son lit. Toujours selon le tabloïd anglais, ces photos auraient été vendues pour 1 million de livres au marché noir.

Ghoulish photos of Michael Schumacher inside his home touted for £1millionhttps://t.co/i7lyFDVuoW pic.twitter.com/uEi4JmaTGd — Daily Mirror (@DailyMirror) January 21, 2020

Depuis l'accident de ski du pilote, l'état de santé de Michael Schumacher est au centre de toutes les discussions. Interrogé par «Motorsport», Nicola Acciarri, un neurochirurgien italien, avait donné il y a quelques semaines son avis sur la situation.

Pour lui, il «faut imaginer une personne très différente de celle dont on se souvient sur les pistes, avec un état certes facilité par les soins intensifs qu’il a subi, mais qui concerne toujours un soin de longue durée, non seulement au lit, mais avec un cadre organique, musculaire et squelettique très modifié et détérioré.»