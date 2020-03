Un responsable de l'écurie autrichienne de Formule 1 Red Bull Racing a reconnu avoir proposé une stratégie de contamination volontaire des pilotes par le nouveau coronavirus, afin qu'ils puissent en être immunisés pour le début de la saison, mais sans obtenir de gain de cause.

F1’s Helmut Marko suggested to have Red Bull drivers intentionally get COVID-19 https://t.co/LZUcthe4LH via @thecomeback pic.twitter.com/QaTOqwVd9U