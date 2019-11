Lewis Hamilton au sixième ciel

Et de six! A Austin, Lewis Hamilton a décroché un titre mondial supplémentaire, qui le rapproche à une longueur seulement du record de Michael Schumacher. La saison prochaine, les règlements restant inchangés, l’avantage pourrait rester du côté de Mercedes et permettre à Lewis Hamilton de rejoindre l’Allemand au palmarès des plus grands pilotes de tous les temps.

A Austin, à peine son nouveau titre digéré, le Britannique envisageait cette possibilité. Mais avec les précautions d’usage: «J’ai toujours pensé que le record de Michael était complètement hors d’atteinte. Pendant longtemps, je n’ai eu qu’un seul titre. Puis, j’en ai eu un deuxième (en 2014), mais Michael restait si loin… Et voilà qu’il ne reste plus qu’un championnat d’écart! Cela dit, c’est encore loin, parce que gagner un titre de plus va à nouveau demander une somme d’efforts considérable de la part de tous les gens autour de moi, au cours des prochains mois. Regardez à quel point les autres écuries sont devenues compétitives ces derniers mois. Il va falloir se battre contre elles. Pour l’instant, c’est trop, je ne veux pas y penser. Demain n’est pas assuré d’exister. Il faut apprécier chaque jour, parce que tout à coup, nous pouvons ne plus être là. Alors je ne veux pas trop essayer de penser à ce qui pourrait arriver en 2020 ou en 2021. Je crois que je peux encore faire mieux avec cette écurie, et, évidemment, égaler Michael serait le but logique, mais seul le temps nous dira si c’est possible. Pour le moment, je veux juste rester aussi en forme que possible, et garder le sourire autant que possible pour apprécier ce magnifique voyage que nous appelons la vie.»

Le chef d’œuvre de Lewis

Après la course, Lewis Hamilton est resté longtemps dans la salle de presse pour parler de sa saison. Et de sa carrière de pilote. «Je dirais que cette saison a été ma meilleure, celle où j’ai le mieux piloté. L’an dernier, je n’ai cessé de m’améliorer, et cette année, j’ai encore progressé. Je pense que j’essaie juste de… disons de créer une sorte de chef d’œuvre. Et je ne l’ai pas encore terminé. J’essaie de comprendre comment y travailler. C’est très long de maîtriser un art, quel qu’il soit. Et même si je pense que je maîtrise le pilotage, j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai encore de nombreuses pièces à ajouter au puzzle. Il y aura encore des hauts et des bas dans ma carrière, mais j’ai l’impression que j’ai les bons outils pour y parvenir. J’aime cette idée de créer un chef d’œuvre. Je pense que nous devrions tous nous lancer des défis à nous-mêmes, nous devrions tous essayer de créer nos chefs d’œuvres, quels qu’ils soient. Le mien n’est pas encore achevé.»

Il a pensé s’arrêter

La saison 2019 n’a pas été facile pour Lewis Hamilton. Il la décrit même comme la plus difficile de sa carrière, en partie en raison du décès de Niki Lauda en début d’année. «Je ne pensais pas que sa perte m’affecterait autant. Il me manque vraiment, et je n’avais pas réalisé à quel point je l’appréciais. Depuis le moment où il m’a appelé à la maison pour me demander de venir le voir, jusqu’à celui où on s’est assis dans un hôtel de Singapour pour discuter de mon arrivée chez Mercedes, j’ai eu des discussions fantastiques avec lui. Et puis, cette année, à Spa, nous avons aussi perdu un jeune pilote (le décès du pilote de Formule 2 Anthoine Hubert). Je l’ai vu en direct à la TV. Quand un accident comme celui-là se produit, ça jette le doute dans votre esprit. Vous vous dites «Wow, il est peut-être temps d’arrêter», parce qu’il y a une vie après la course. J’aimerais encore passer du temps avec ma famille, j’aimerais avoir ma propre famille un jour… Mais en fait, j’aime tellement ce que je fais que je ne crois pas que quoi que ce soit puisse m’en empêcher ou me faire changer d’avis pour le moment.»

Verstappen ne se contrôle plus

Pour Ferrari, encore un coup dans l’eau. Alors que Sebastian Vettel partait de la première ligne, il n’a pas été plus loin que le huitième tour en raison de la rupture de sa suspension arrière droite. Charles Leclerc, de son côté, a mené une course solitaire qui s’est terminée par la quatrième place, la même que sa position sur la grille de départ.

Après l’arrivée, Max Verstappen s’est lâché: «Voilà ce qui arrive quand Ferrari ne triche plus», laissant suggérer que la Scuderia aurait utilisé des moteurs illégaux jusqu’ici, et qu’elle serait rentrée dans le rang à Austin en raison des menaces de plaintes d’autres écuries.

Des propos qui ont sérieusement agacé Charles Leclerc, et avec raison: «Je ne comprends pas pourquoi Max se permet de dire des choses pareilles. Il n’est pas dans notre équipe, il n’a aucune idée de ce qu'il s’y passe. Il est ridicule.»

La révolution 2021 est en marche

Au départ, le but semblait honorable. Il tenait presque d’une utopie flairant celle du communisme. L’idée voulait que toutes les écuries se retrouvent à égalité, ou presque, pour que les pilote puissent faire la différence par leur talent.

L’occasion était unique: à la fin de la saison prochaine, tous les accords commerciaux qui lient les écuries à la Formule 1 prennent fin. Du coup, il était possible de partir d’une feuille blanche et de pondre un tout nouveau règlement, tant sportif que technique, un règlement qui permette plus de compétition entre les voitures, qui empêche que ce soient toujours les mêmes qui gagnent. Les écuries, déliées de toute contrainte, auraient alors pu y adhérer ou se retirer.

Ça, c’était la théorie. En pratique, si les petites équipes ont laissé les autorités de la F1 réfléchir et agir, les deux grandes écuries, Mercedes et Ferrari, ont tout fait pour limiter les changements. Elles ont bataillé pour élever le plafond des dépenses initialement prévu (150 millions de dollars par an), elles ont opposé leur veto aux qualifications transformées en courses le samedi, pour en inverser le classement le dimanche. Elles ont lutté pied à pied pour conserver leurs avantages.

Et à l’arrivée, après des mois de discussion, la belle montagne de promesses n’a accouché que d’une souris de retouches quasi-cosmétiques. Comme les ingénieurs doivent disposer de plusieurs mois pour travailler sur des voitures nouvelles, les règlements techniques 2021 devaient absolument être publiés le 31 octobre, la semaine dernière.

Les nouveaux règlements sportifs, par contre, ainsi que les nouvelles règles de répartition des revenus de la F1 entre écuries attendront encore un peu. Sans oublier que Ferrari dispose toujours, seule à avoir cette possibilité, d’un droit de veto sur tout changement de règlement - un privilège que lui a accordé il y a de nombreuses années Bernie Ecclestone, Ferrari pouvant l’utiliser pour « préserver l’intérêt de la F1 » contre des décisions que l’équipe trouverait absurde.

A Austin, Chase Carey, le patron de Liberty Media (la société qui détient les droits commerciaux de la F1), a donc présenté jeudi ces fameux plans pour 2021.

Côté technique, tout est déjà défini, les écuries ont commencé à y travailler. Les 138 pages (appendices compris) du règlement technique sont disponibles sur le site de la Fédération Internationale de l’automobile ( www.fia.com ). En substance, il s’agit de permettre aux monoplaces de se suivre de plus près. Grâce à la réapparition de l’effet de sol - interdit en 1981 -, la traînée d’une voiture ne réduira plus l’appui de celle qui la suite que de 15%, contre 50% à l’heure actuelle. Du coup, les pilotes devraient être mieux à même de se suivre et de dépasser ceux qui les précèdent.

Bien des pièces seront standardisées, afin de réduire les budgets de recherche des équipes: le volant, le tableau de bord, les colonnes de direction, les disques de freins seront par exemple les mêmes pour toutes les écuries. La FIA voulait aller plus loin encore, avec des suspensions ou des pièces de carrosserie standardisées, mais les grandes écuries s’y sont opposées pour conserver un avantage.

Les aspects financiers des nouveaux règlements sont encore sujets à de nombreux changements. La principale nouveauté est constituée par le plafonnement des budgets, fixé à 175 millions de dollars, hors pilotes, hors marketing et hors les trois employés les mieux payés (certains ingénieurs étant payés jusqu’à 10 millions par an).

Sur le site de la FIA, on trouve un règlement financier de 41 pages bien tassées, expliquant comment fonctionne ce plafonnement. Mais on imagine qu’il sera, en pratique, très difficile de le mettre en œuvre. Et très facile, pour les équipes, de multiplier les sociétés satellites et les sous-traitants pour noyer les manières de contourner ces limites.

Pour le reste, les changements tiennent du détail - réduction du nombre de jours sur chaque circuit de quatre à trois, jantes de 18 pouces, règles de parc fermé plus strictes.

Ce ne sont pas de telles mesures qui permettront aux petites équipes de rattraper les grandes formations. Un chiffre reste effrayant: depuis le Grand Prix d’Australie 2016 au Grand Prix des Etats-Unis, hier, on a dénombré 243 places de podium. Sur ce nombre, seules six places n’étaient pas occupées par les équipes Red Bull, Ferrari ou Mercedes. C’est vraiment la dictature des trois grandes écuries.

Luc Domenjoz, Austin (États-Unis)