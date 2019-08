Après avoir vu son Grand Prix supprimé du calendrier provisoire, le gouvernement catalan a décidé de soutenir financièrement le Grand Prix d’Espagne afin de le maintenir au calendrier.

Du coup, celui-ci passe à 22 Grands Prix pour la saison prochaine, ce qui fait réagir les écuries. « Nous devons nous réorganiser, et embaucher des gens, parce que nous ne pouvons pas en demander plus à nos mécaniciens actuels », explique Claire Williams.

Pour 2021, le calendrier risque même de passer à 24 courses, en ajoutant une épreuve à Miami et en comptant le retour du Grand Prix d’Allemagne. «Augmenter le nombre de courses diminue la valeur de chacune d’entre elles. Chaque événement devrait rester exclusif», déplore Andreas Seidl, le nouveau patron de McLaren.

Accident de la route

Le Grand Prix de Hongrie suit le Grand Prix d’Allemagne. En Formule 1, c’est ce qu’on appelle des courses «back to back» (dos à dos). Pour les écuries, le défi est de démonter le paddock du premier circuit juste après la course pour rallier le circuit suivant en une journée, afin de commencer le remontage des installations dès le mardi matin.

Plus de 400 semi-remorques ont ainsi déplacé le cirque de la F1 entre Hockenheim et Budapest. Sur la route, l’un des camions de Renault a eu un sérieux accident dont le chauffeur est heureusement sorti indemne. «Nous faisons très attention à nos chauffeurs, explique Beat Zehnder, le team manager de l’équipe Alfa Roméo-Sauber. Elle est finie, l’époque où ils travaillaient douze heures avant de prendre le volant. Les accidents sont rares, mais ils peuvent arriver.»

D’ici au Grand Prix de Belgique, le 1er septembre, la Formule 1 s’offre un mois de vacances. Pendant deux semaines, les usines doivent obligatoirement fermer, seul le personnel de nettoyage ou les employés administratifs seront autorisés à y entrer.

Alfa Roméo dépose un recours

A Hockenheim, les deux Alfa Roméo avaient terminé dans les points, aux 7e et 8e places. Après l’arrivée, les deux monoplaces ont été pénalisées de 30 secondes pour non-conformité de leur procédure de départ. Du coup, les deux Alfa se sont retrouvées hors des points. L’écurie suisse a fait recours contre cette décision, avec bon espoir d’inverser la décision des commissaires.

A Hockenheim, Raikkonen a finalement été classé à la 12e place

Il semble que les embrayages des deux voitures aient refroidi plus que prévu pendant les trois tours effectués derrière la voiture de sécurité, au départ du Grand Prix d’Allemagne. Et donc que l’irrégularité constatée n’était pas délibérée. Le jugement sera rendu à Paris le 24 septembre prochain.

Le 1er août au chaud

Même à Budapest, on a célébré la fête nationale: chez Alfa Roméo, équipe basée à Hinwil (ZH), on avait sorti les drapeaux suisses pour décorer le motorhome.

Grosjean et Magnussen sûrs d’eux

A Hockenheim, les deux Haas sont une nouvelle fois entrées en collision pendant la course. A Silverstone, les deux voitures avaient été éliminées au premier tour après s’être tamponnées, ce qu’elles avaient déjà fait à Barcelone.

Magnussen et Grosjean vont désormais devoir se suivre et plus se tamponner.

Günther Steiner avait prévenu qu’il ne voulait plus voir un tel comportement, mais les deux voitures ont donc recommencé. Dans le paddock, ce week-end, la patron de l’équipe Haas se montrait pourtant relativement calme. «Il ne sert à rien de s’énerver. Nous allons devoir prendre les choses en main: désormais, quand nos deux pilotes se suivront, nous déciderons ce qu’ils pourront faire ou pas. Et ils obéiront.»

Romain Grosjean, au moment de son dernier accrochage, à Hockenheim, avait lâché dans sa radio, à l’encontre de son équipier: «Ce type n’apprendra donc jamais. » A Budapest, il se montrait nettement plus calme: «Dans le feu de l’action, on peut devenir très sanguin à la radio. Je ne vais pas dire «je crois qu’il n’aurait pas dû faire ça, je souhaite qu’il me rende ma position, s’il vous plaît.» Si on pouvait entendre tous ce que les footballeurs disent pendant un match, on aurait aussi des propos très agressifs.»

En dépit de ce nouvel épisode scabreux entre ses pilotes, Günther Steiner les a pourtant confirmé jusqu’à la fin de la saison. Pour 2020, cela pourrait par contre changer chez Haas. «Cela dépend des pilotes qui seront disponibles ou pas pour 2020», explique Günther Steiner. «Pour l’instant, il y a peu de transferts…»