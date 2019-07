Toto plaide la fièvre

Après chaque Grand Prix, Toto Wolff tient une petite conférence de presse dans le motorhome Mercedes. Le plus souvent, ces quelques minutes ne constituent qu’une formalité au cours de laquelle le patron autrichien évoque l’avenir de la F1 ou les problèmes annexes de l’écurie.

A Hockenheim, c’était plutôt la soupe à la grimace. Aucune des deux monoplaces n’a terminé dans les dix premiers, alors que Lewis Hamilton a mené tout le début de course et que Valtteri Bottas aurait facilement pu terminer deuxième. «Il ne faut pas oublier que Lewis était fiévreux tout au long du week-end, ça a peut-être joué plus que nous pensions, lâchait Toto Wolff sans conviction. Il faut que nous comprenions ce qui s’est passé et que nous tirions les leçons de nos erreurs. Nous avons dépensé beaucoup d’énergie pour célébrer nos 200 Grands Prix, nous nous sommes peut-être laissés distraire. Nous allons rationaliser tout ça pour ne pas rater le week-end prochain à Budapest.»

Il faut tout de même relativiser la déception de Toto Wolff: Mercedes domine toujours le classement des constructeurs avec 409 points contre 261 à Ferrari. Ce n’est pas comme s’il y avait le feu à la maison.

Hamilton content que ce soit fini

Lewis Hamilton rentre d’Allemagne avec deux petits points hérités du déclassement des deux Alfa Roméo (lire ci-dessous). Mais pour le Britannique, qui a mené les 29 premiers tours, la course a viré au désastre lorsqu’il est sorti de route au même endroit que Charles Leclerc. Contrairement au Monégasque, il n’a que légèrement abîmé son aileron avant et a pu rentrer directement au stand, mais en coupant le gazon (ce qui lui valut une pénalité de 5 secondes).

Au volant d’une monoplace à l’agonie, auteur d’un nouveau tête-à-queue au virage 1, lui-même souffrant d’une grippe, le Britannique a fini onzième avant de profiter du déclassement des deux Alfa Roméo. «Quelle folie! C’était une des courses les plus difficiles depuis longtemps pour notre écurie, commentait-il. Je pensais que je contrôlais la situation, mais on a pris le risque de passer très tôt en pneus slicks, et tout est parti en vrille depuis ce moment. Je suis sorti au virage 16, c’était comme de la glace à cet endroit. Bon, j’ai commis une erreur et j’en paie le prix. Je termine onzième, c’est dur quand on menait la course. Je suis content que tout ça soit fini!»

Nouvel accrochage entre Grosjean - Magnussen

Ça paraît incroyable et c’est pourtant vrai: Romain Grosjean et Kevin Magnussen se sont à nouveau accrochés à Hockenhim! A Silverstone, deux semaines plus tôt, les deux Haas avaient été éliminées au premier tour suite à un accrochage entre elles, qui avait causé l’explosion de colère de Günther Steiner. L’Italien, exaspéré, avait demandé - et obtenu - du propriétaire, Gene Haas, l’autorisation de changer son duo de pilotes.

Et voilà qu’à Hockenheim, ces deux pilotes remettent ça. Alors que les Haas se suivaient depuis plusieurs tours, Kevin Magnussen a attaqué Romain Grosjean à l’intérieur de l’épingle 6, au fond du circuit. Le Genevois s’est alors rabattu sur le Danois, et les deux VF-19 se sont touchées, heureusement sans dommage. Mais l’incident a complètement occulté le reste de leur course et le fait que tous deux terminent dans les points! A l’arrivée, Kevin Magnussen se justifiait en disant qu’il tenait l’intérieur du virage. Romain Grosjean, sur le moment, a lâché dans sa radio que «ce gars n’apprendrait donc jamais».

Günther Steiner, visiblement traumatisé par ce qu’il a vécu une nouvelle fois, ne se réjouissait pas des points marqués: «Nous ne devons ces points que grâce aux abandons à l’avant. Sinon, nous ne sommes pas du tout compétitifs, nous ne parvenons tout juste à devancer que les Williams.» Des Williams qui marquent d’ailleurs un point miraculeux avec la dixième place de Robert Kubica, due au déclassement des Alfa Roméo. Le Polonais n’avait plus marqué depuis 8 ans, 8 mois et 14 jours, établissant ainsi un nouveau record!

Räikkönen et Giovinazzi pénalisés

A l’arrivée de ce Grand Prix un peu fou, Kimi Räikkönen était classé septième, juste devant son équipier Antonio Giovinazzi, huitième. Mais c’est au moment des inspections d’après-course que les commissaires techniques du Grand Prix d’Allemagne ont constaté une irrégularité sur les deux C38: les ingénieurs de l’écurie suisse avaient joué avec le système de contrôle électronique du moteur pour retarder à 200 et 300 millisecondes respectivement les demandes de couple venant de la pédale d’accélérateur. Cette valeur, par règlement, est fixée à 70 millisecondes. Sur les deux Alfa Roméo, cette modification a été considérée comme un « truc » assimilé à une forme d’anti-patinage, pour atténuer la puissance du moteur. Ce qui permet en théorie un meilleur départ, surtout sous la pluie.

Du coup, les deux monoplaces ont été condamnées à 10 secondes de « stop and go ». Comme la course était terminée, cette pénalité ne pouvait s’appliquer et a été muée en 30 secondes ajoutés au temps des pilotes, qui sont donc déclassés aux 12e et 13e places respectivement. Encore une occasion ratée pour les Alfa Roméo. Tout comme l’occasion de terminer sur le podium s’est envolée pour Charles Leclerc, sorti au virage 16, et Nico Hülkenberg, qui est sorti quasiment au même endroit alors qu’il s’apprêtait à finir sur le podium pour la première fois de sa carrière!