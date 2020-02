Retenez bien ce nom: Carlos Alcaraz. Ce jeune Espagnol, du haut de ses 16 ans, a fait des débuts tonitruants sur le circuit ATP à l'Open de Rio de Janeiro, au Brésil, en s'imposant face à Albert Ramos, tout de même 41e joueur mondial et pas le dernier venu sur terre battue.

Entraîné par l'ancien No 1 mondial Juan Carlos Ferrero, ex-as de la brique pilée, Carlos Alcaraz, né le 5 mai 2003, a mis 3h39 pour prendre le dessus 7-6 (7/2), 4-6, 7-6 (7/2) sur son compatriote, deux fois plus âgé que lui, pour finalement l'emporter à 3 heures du matin heure locale.

HOW??



Carlos Alcaraz, remember the name. 16-years-old and already special.#RioOpen pic.twitter.com/6uuNdfJbCu