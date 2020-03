D'une importance dérisoire dans le contexte actuel, la nouvelle pourrait, dans le meilleur des cas, s'imposer au cœur de nos conversation fin août. La fédération américaine de tennis (USTA) a annoncé, lundi, qu'elle changeait la surface du Billie Jean King National Tennis Center, donc de l'US Open. La fin d'une époque puisque le site était resté fidèle au Deco Turf depuis 1978.

La nouvelle surface en dur retenue s'appelle Laykold. Elle est produite par la société «Advanced Polymer Technology» et n'est pas une néophyte sur le circuit puisqu'elle équipe les tournois de Miami et de New York (indoor).

Une inconnue, pas une révolution

S'agit-il d'une révolution? Bien sûr que non. L'US Open se dispute sur dur depuis 1978 (après le gazon et la terre verte de Forrest Hill) et rien ne changera à ce niveau (sauf peut-être la couleur des courts). Mais ce changement de fournisseur peut-il avoir une influence sur les conditions de jeu? C'est la grande question.

Par principe, la vitesse ou le rebond d'une surface dure ne dépend pas directement du fournisseur. Chaque terrain - par exemple d'année en année - peut être «construit» différemment à l'aide d'une variation du mélange peinture-sable ou d'une sous-couche modifiée. Le Laykold de l'US Open 2020 sera-t-il rapide comme le Deco Turf d'il y a quelques années ou lent comme le Plexicushion de l'Open d'Australie de cette année? Ce sera la surprise.

Roland-Garros change ses balles

Notons enfin que si la saison de tennis reprend à la fin de l'été, elle empilera deux levées du Grand Chelem avec autant d'incertitudes liées aux conditions de jeu. En effet, Roland-Garros a également changé l'un de ses principaux sponsors cette année. C'est désormais Wilson qui fournit les balles du «French» à la place de Babolat! En un mois, le circuit pourrait donc passé d'un dur inconnu à une terre battue sur laquelle rebondira des balles inédites. Le tout pour deux titres du Grand Chelem. Captivant.

M. A.