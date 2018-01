Déclaré en faillite personnelle par un tribunal londonien en juin 2017, Boris Becker envisage tous les moyens pour régler ses dettes. Même de vendre les plus beaux trophées de sa carrière.

A priori, celui qui était surnommé «Boum-Boum» a de quoi faire avec six Grand Chelem remportés entre 1985 et 1996. Mais, surprise! Il ne sait plus où se trouvent les précieux objets selon un communiqué un brin surréaliste du cabinet Smith and Williamson, dévoilé par le Bild.

Un appel public

«Un certain nombre de trophées (...) sont introuvables, et M.Becker ne se rappelle pas où ils sont. M.Becker et ses gestionnaires lancent en conséquence un appel conjoint au public pour trouver des informations susceptibles d'aider à localiser les trophées de M.Becker, dont ceux de ses victoires à l'Open d'Australie (1991 et 1996) et Wimbledon (1985, 1986, 1989)», précise le cabinet.

On peut en déduire qu'il ne reste à l'Allemand plus qu'un trophée du Grand Chelem. Celui qui a consacré sa victoire à l'US Open en 1989.

Selon le Bild, l'ancien coach de Novak Djokovic espère récupérer environ un million en revendant les différents objets. Mais il faut d'abord qu'il les retrouve... (Le Matin)