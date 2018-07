Andy Murray, ce coach si prisé

L'ancien No 1 mondial a dégagé du temps dans son agenda depuis qu'il a renoncé, dimanche, à participer au tournoi, s'estimant encore trop juste physiquement pour jouer des matches en trois sets gagnants. Il a donc proposé ses services en tant que coach sur les réseaux sociaux. Les demandes n'ont pas tardé à pleuvoir. «Si tu n'as rien de mieux à faire lors des deux prochaines semaines, alors fais moi signe», lui a répondu l'Allemand Alexander Zverev. L'Australien Nick Kyrgios, qui avait battu le Britannique lors de son retour - après quasiment un an d'absence (hanche) - le 19 juin au Queen's, a abondé dans ce sens: «Rendons cela possible. Je sais que tu aimes les défis.» La championne de l'US Open, Sloane Stephens, s'est ajoutée à la liste. «Comme vous le savez, mon entraîneur (l'Américain Kamau Murray) est toujours endormi! On a besoin d'aide! Mon échauffement est prévu à 10 h 30 sur le court No 5. On se retrouve là-bas?» L'Américaine, 4e mondiale, aurait bien eu besoin d'un coup du main du double lauréat du tournoi (2013, 2016). Elle s'est inclinée d'entrée (6-1 6-3) face à la Croate Donna Vekic (55e).

Les chiffres

1

Après deux éliminations d'entrée à l'Open d'Australie puis Roland-Garros, la finaliste sortante Venus Williams a signé sa première victoire de la saison en Grand Chelem en écartant la Suédoise Johanna Larsson.

15

Pour la 15e fois sur ses 16 participations depuis l'année de son premier titre (2003), Roger Federer s'est qualifié pour le deuxième tour sans perdre un set. Le seul à lui en avoir pris un - et même deux - est le Colombien Alejandro Falla en 2010.

39

A 39 ans et 4 mois, le Croate Ivo Karlovic est devenu le joueur le plus âgé à remporter un match à Wimbledon depuis l'Australien Ken Rosewall en 1975 (alors âgé de près de 40 ans et 8 mois).

Les phrases

«J'ai perdu un peu ma voix la nuit dernière (dimanche) à force de hurler à cause du scénario du match et de l'excitation. C'est vraiment une défaite difficile mais ils ont fait de leur mieux.»

De la No 2 mondiale Caroline Wozniacki, qui a vibré en regardant son équipe nationale, le Danemark, ferrailler avec la Croatie en huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Les Scandinaves se sont inclinés 3-2 aux tirs au but (1-1 ap). Wozniacki a elle passé le premier tour en ne cédant que trois jeux à l'Américaine Varvara Lepchenko (6-0 6-3).

«Peut-être qu'à la fin de l'année, nous partirons en lune de miel mais pas très loin de chez nous. Nous n'avons pas tellement envie de voyager.»

De l'Américain Sam Querrey (13e mondial) qui s'est marié le mois dernier.

(AFP/nxp)