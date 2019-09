De nombreuses autres stars du circuit de l’ATP, comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray seront elles aussi de la partie. Au total, ce ne sont pas moins de 27 des 30 meilleurs joueurs mondiaux qui seront à l’affiche de cette compétition qui se disputera du 3 au 12 janvier prochain et offrira un prize-money de 22 millions de dollars australiens (environ 15 millions de francs). 750 points ATP en simple et 250 en double seront également distribués.

«Nous sommes incroyablement heureux que de telles stars prennent part à notre épreuve, a dit Chris Kermode, le président de l’ATP. On s’était dit que cette ‘semaine un’ du calendrier allait trouver sa place dans l’agenda des sportifs. L’annonce de ce jour en est la confirmation. Avoir les meilleurs pour ce nouvel événement planétaire était importantissime.»

Roger Federer y sera accompagné d’Henri Laaksonen, actuellement sous les drapeaux en Coupe Davis en Slovaquie, pour ce «tournoi» et non de Stan Wawrinka. Celui-ci se disputera sous la forme d’une mini phase de poules qualificatives pour des quarts de finale. Les affrontements se jouent en deux simples et un double à Sydney, Brisbane et Perth.

Une façon agréable de préparer l’Australian Open pour le Bâlois, qui avait ses habitudes à la Hopman Cup, dont il a gagné les deux dernières éditions aux côtés de Belinda Bencic et qui a disparu après la création de cette ATP Cup. Vingt-quatre équipes seront sur la ligne de départ, dont 19 sont déjà connues. Les dernières seront désignées selon les classements de leur joueur au mois de novembre.

ATP Cup. Equipes qualifiées (selon le classement de leurs meilleurs joueurs en simple et leur engagement à jouer, au 9 septembre): Serbie (Djokovic, Lajovic), Espagne (Nadal, Bautista Agut), Suisse (Federer, Laaksonen), Russie (Medvedev, Khachanov), Autriche (Thiem, Novak). Allemagne (Zverev, Struff), Grèce (Tsitsipas, Pervolarakis), Japon (Nishikori, Nishioka), Italie (Fognini, Berrettini), France(Monfils, Paire), Belgique (Goffin, Darcis), Croatie (Coric, Cilic), Argentine (Schwartzman, Pella), Géorgie (Basilashvili, Metreveli), Afrique du Sud (Anderson, Harris), USA (Isner, Fritz), Canada (Auger-Aliassime, Raonic) et Grande-Bretagne (Murray, Edmund). Wild-card: Australie (Kyrgios, de Minaur).