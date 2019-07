Le ciel était lourd sur Bucarest, lundi en fin de journée, mais les drapeaux roumains flottaient au vent et on avait déroulé le tapis rouge pour Simona Halep à l'aéroport international Henri Coanda de Bucarest.

La joueuse de tennis roumaine de 27 ans, grande triomphatrice de Wimbledon après sa nette victoire en finale contre Serena Williams (6-2 6-2), a été reçue comme il se doit par les auotrités de son pays... et les légendes du tennis roumain que sont Ilie Nastase et Ion Tiriac.

Appelée à s'exprimer officiellement, Simona Halep a répété sa fierté: «C'est un énorme succès parce que, comme vous le savez, il n'y a pas de court en gazon en Roumanie, et d'ailleurs peu de pays en ont. C'est difficile de croire, lorsque nous sommes enfants, que nous aurons la chance de jouer à Wimbledon et de gagner. Mais maintenant, le rêve est devenue réalité et j'espère que cela inspirera la nouvelle génération.»