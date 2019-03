Nick Kyrgios était absolument partout, dimanche. Le 33e joueur du classement ATP, qui ne rate jamais une occasion de faire parler de lui, s'est qualifié avec aisance pour les 8es de finale du Masters 1000 de Miami, en faisant imploser Dusan Lajovic, 6-3 6-1. La rencontre a aussi été marquée par plusieurs moments «kyrgiesques», où l'Australien a réussi des coups d'une grande maîtrise, mais en affichant la provocante nonchalance qui le caractérise régulièrement.

Au lendemain de son élimination du tournoi de double, où il était associé à l'Américain Taylor Fritz et où il avait littéralement explosé en fin de rencontre, refusant de serrer la main de l'arbitre, traitant ce dernier de «p... de honte» et fracassé sa raquette (voir vidéo ci-dessous), Kyrgios a cette fois affiché une facette qui plaît beaucoup plus.

The adults win. The kids lose. Great match. NK gives a proper breakdown to keep his reputation intact. #MiamiOpen #Kyrios pic.twitter.com/tM1sNZibfw — Ken C ?????????? (@tnns_ken) March 23, 2019

C'est à l'occasion du premier set que le showman de Canberra s'est particulièrement illustré. En commençant par remporter deux points grâce à des services à la cuillère. Le premier lui a permis d'inscrire un ace face à un Lajovic pantois. Le second, sur sa balle de premier set, a attiré le Serbe au filet avant que Kyrgios ne l'achève d'un passing décisif. L'adversaire n'a pas apprécié, mais rien n'interdit à un joueur de servir de la sorte.

Two underarm serves from Nick Kyrgios in his win over Dusan Lajovic at the @MiamiOpen, the first one ended up being an ace ????



Credit @TennisTV | #MiamiOpen pic.twitter.com/MIo2TsLVGi — Yemiojo Samuel (@yemmmyojo) March 25, 2019

Un peu plus tôt, Nick Kyrgios avait placé une première banderille en remportant le troisième jeu du match à la suite d'un coup joué entre les jambes, face au filet, que personne n'avait vu venir. Quelques jeux plus tard, c'est en convertissant une volée «à l'aveugle», le regard tourné dans l'autre direction, que l'Aussie a mystifié Lajovic. Une panoplie à laquelle on peut également ajouter un geste taquin avant de conclure un smash. Voyant la balle s'élever au-dessus de sa tête, Kyrgios a feint de se protéger les yeux du soleil pour mieux la voir avant de la claquer dans le court. Les vidéos ci-dessous valent le détour.

Ever seen this before?!@NickKyrgios salutes the ball before he converts the smash ????#MiamiOpen pic.twitter.com/98FnTDhSwU — Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2019

Insulté par un spectateur qui se fait évacuer

Un autre épisode, pas sportif celui-là, a également marqué le match. A la suite d'un avertissement adressé à Nick Kyrgios pour avoir retardé le jeu en lançant une balle dans les gradins, un spectateur a pris à partie l'Australien en l'insultant, selon les dire de ce dernier. La réaction n'a pas tardé. «Tu as reçu un billet gratuit, c'est ça?, a lancé Kyrgios. Parce que t'es quand même là à me regarder un dimanche soir. T'as rien de mieux à faire? Où est ta famille?» Le manège a duré quelques points, avec des échanges de politesses entre les deux interlocuteurs. Le spectateur a fini par se faire évacuer du stade par le service de sécurité du tournoi.

«Je me suis amusé avec ça. Je savais qu'il allait se faire éjecter et j'ai adoré chaque seconde. Je crois que c'était le cas du public aussi.» Une sacrée soirée pour Nick Kyrgios, qui est le genre de joueur capable d'attirer au stade une foule désireuse de voir ce qu'il pourrait bien inventer comme frasque cette fois-ci. Son prochain match l'opposera au Croate Borna Coric.

(nxp)