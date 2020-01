Ashleigh Barty ne sera pas en finale de l’Open d’Australie samedi et c’est un peu tout le pays qui a perdu le sourire. La No 1 mondiale avait jusqu’à jeudi fait tout juste, résistant à la pression d’une presse locale qui en faisait l’héritière annoncée de Chris O’Neil, dernière championne australienne en 1978.

Contre toute attente, elle a fini par craquer à deux marches du sacre. En s’inclinant face à la jeune Américaine Sofia Kenin (21 ans, 15e mondiale), malgré cinq balles de set réparties dans les deux manches (6-7 5-7).

«Je ne me suis jamais vraiment sentie à l’aise sur le court, expliquait l’Australienne avec un bébé sur les genoux. Mon plan A ne fonctionnait pas, alors j’ai lutté avec le B et le C. Et j’étais à deux points de gagner en deux sets. C’est décevant de le terminer comme ça mais j’ai passé un été formidable.»

De qui Ashleigh Barty était-elle accompagnée? Et pourquoi venir en conférence de presse avec un nourrisson? «Je vous présente Olivia, c’est ma plus jeune nièce. Elle a 11 semaines, continuait la No 1 mondiale, visiblement ravie d’avoir le meilleur des alibis pour ne pas traîner devant le micro. C’est elle qui m’a redonné le sourire en sortant du court. Elle m’a souri et tout s’est naturellement remis en perspective.»

“She brought a smile to my face as soon as I came off the court. I get to give her a hug and it’s all good.” Ash Barty held her baby niece on her lap at her post-match news conference. https://t.co/rRIEXXydXm #7NEWS pic.twitter.com/jWrS8ztcEZ — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 30, 2020

Même si «Ash» Barty joue les détachées, cette défaite lui fait mal. Car comme elle le dit: «on ne se retrouve pas tous les jours en demi-finale d’un Grand Chelem». Mais l’Australienne assurait se réjouit de revenir tenter sa chance l’an prochain devant ce public entièrement acquis à sa cause.

«Si on m’avait dit que j’allais gagner Adélaïde et faire une demie ici, j’aurais signé tout de suite. Avec mon équipe, nous avons beaucoup appris durant ce mois de janvier. Je me réjouis de retourner au travail.» Sofia Kenin, elle, ira tester son insouciance et sa rage de vaincre en finale de Grand Chelem.

Sofia Kenin n'y croit pas: elle a sifflé la fin de la Barty! Image: Keystone.

Mathieu Aeschmann, Melbourne