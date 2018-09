Alizé Cornet vient de perdre au premier tour lors du tournoi Wuhan et reste sur quatre défaites d'affilée. La Française n'a d'ailleurs pas gagné une rencontre lors de la tournée asiatique qui est en cours.

Cela ne l'empêche pas d'être la cible des officiels chinois. Elle dit avoir été contrôlée à trois reprises en une semaine et à des heures plutôt matinales.

This is my face when some chinese dudes burst into my room at 6am to take my urine and blood for the 3rd doping control in a week... They must be suspicious about how many matches I won lately ????. #NOT #bestwakeup #howtoscrewyourday pic.twitter.com/MEk4op1Deq