Il y a deux ans et demi, Novak Djokovic et Andy Murray jouaient la place de No 1 mondial lors de la finale du Masters à l’O2 Arena. Lundi soir à 19h, le premier lancera son US Open devant les 23 000 spectateurs du Ashe alors que le second deviendra le premier Ex-No 1 de l’histoire à disputer un tournoi Challenger. Ce sera à Manacor, sur les courts de la Rafael Nadal Academy. Et pour amplifier encore un peu ce grand écart, «Muzzard» s’est vu proposer comme adversaire un jeune Français, pensionnaire de l’académie et repêché comme «alternate», Imran Sibille, 17 ans, sans point ATP en simple et classé 2/6 en France soit l’équivalent d’un N4 Suisse!

Voilà donc à peu près la présentation que pourrait proposer ce soir le speaker du tournoi majorquin. À gauche de la chaise, l’ancien No 1 mondial, double champion olympique, trois fois titré en Grand Chelem, lequel a accumulé plus de 61 millions de dollars de gain en carrière… Sir Andy Murray. Et à droite de la chaise, il a 17 ans, s’entraîne dans notre club et pointe au 2792e rang ITF… Imran Sibille. À coup sûr, le tennis professionnel n’a jamais connu opposition aussi étonnante et déséquilibrée. Comment en est-on arrivé là?

Pour lui, le jeune Français avait surtout le bon goût d’être là. Il a ensuite profité d’un forfait ainsi que de l'absence de «lucky losers» potentiels provoquée par le démembrement des qualifications en Challengers voulu par l’ex-réforme de l’ITF. Quant à Andy Murray, son retour en simple sur le ciment américain l’a vu s’incliner deux fois au premier tour: contre Gasquet à Cincinnati et Sandgren à Winston Salem. «Muzz» en a déduit qu'il lui serait utile de descendre d'une catégorie de jeu.

Les deux fois, l’Écossais s’est en effet félicité de n’avoir ressenti aucune douleur à la hanche (il s’est fait greffer une prothèse ce printemps) mais il a reconnu manquer de rythme. «Je suis venu à Majorque car je voulais jouer des matches en compétition. Il y a de très bons joueurs dans ce tableau, des gars classés autour de la 100e place mondiale. J’espère en affronter un ou deux pour me jauger.» Avant cela, il faudra passer par le «match le plus improbable» de l’histoire de l’ATP. Contre Imran Sibille, gamin de Ferney-Voltaire parti vivre son rêve en grand à la Rafael Nadal Academy.