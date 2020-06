L'Adria Tour n'a pas fini de faire parler de lui. Cette exhibition organisée par Novak Djokovic en Serbie, qui réunissait parmi les meilleurs joueurs du monde dont le numéro un mondial, Alexander Zverev ou encore Dominic Thiem, a déjà vu deux de ses participants annoncer avoir été testés positif au Covid-19.

Après Grigor Dimitrov dimanche, c'est Borna Coric qui a annoncé lundi avoir contracté le coronavirus. Le Croate l'a révélé sur Twitter expliquant qu'il n'avait pas de symptômes mais qu'il exhortait toutes les personnes avec qui il a été en contact ces derniers jours à se faire tester.

L'Adria Tour s'est déroulé sans mesure de distanciation sociale, en accord avec les consignes imposées par le gouvernement serbe. Et à voir comment les joueurs se sont comportés hors du court, il n'est pas exclu de voir d'autres noms du tennis mondial annoncer la même nouvelle dans les heures à venir.

Djokovic needs to take responsibility along with all the other players who participated in this for some cash in the middle of a global pandemic. Reckless idiots...



