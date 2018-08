Elle voulait seulement se changer en vitesse, car sa robe était trempée de sueur. Mais la WTA n’aime pas que ses joueuses offrent leur anatomie aux regards salaces. «A chaque fois que j’enlève ma robe sur le court, je me fais engueuler, tonne Timea Bacsinszky. Je ne comprends pas pourquoi les mecs peuvent se mettre torse nu, et pas nous, les filles.»

La Lausannoise a donc demandé à pouvoir se rendre aux toilettes. Du petit court no 9 où elle était menée un set à zéro, elle a suivi les pas d’une officielle autoritaire, chargée de sa surveillance (pas de coaching ni d’intervention médicale). «Cette dame m’a emmenée… dans les toilettes publiques, raconte Timea Bacsinszky. Il n’y avait aucun endroit où déballer mes affaires. En même temps, des gens voulaient prendre des photos avec moi. Je ne demandais pas une chambre froide, juste un endroit où me changer tranquillement. Mais il faut croire qu’en Grand Chelem, c’est difficile à trouver.»

Dans la salle des urgences

Un gros sac sur le dos, Timea Bacsinszky a rejoint une grande pièce, toujours sous escorte officielle. «Il y avait du monde partout. J’ai fini dans un placard à balais! Le problème, c’est qu’une femme de ménage est arrivée et qu’elle était furieuse. Elle a voulu me mettre dehors. Mais là, j’ai dit que ça suffisait, que j’étais en plein match et que j’allais me changer ici, qu’on le veuille ou non! Ça faisait déjà dix minutes que j’étais partie.»

Timea Bacsinszky a remporté le set suivant. A nouveau trempée, elle a demandé à retourner aux toilettes, sinon au placard. «Mais cette fois, on m’a emmenée… dans la salle des urgences. Je suis entrée sans faire de bruit parce que, c’était frappant, il y avait des gens très mal, d’autres en chaise roulante.»

Timea Bacsinszky tient à préciser que ces péripéties n’ont pas conduit à sa perte (6-2 3-6 6-0). «J’ai moins bien géré la chaleur que mon adversaire, avoue-t-elle. Pour moi, c’était violent. J’ai très vite manqué de discernement et j’ai traversé le match en mode survie. Au troisième set, j’ai eu des crampes généralisées. Probablement qu’elles étaient liées au stress. J’ai mal géré, voilà.» (nxp)