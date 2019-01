Timea Bacsinszky a chèrement vendu sa peau. Face à l’Espagnole qui habite Genève, Garbine Muguruza, tête de série No 18, la Vaudoise s’est inclinée au troisième tour 7-6 6-2.

L’objectif étant de redevenir compétitive face aux meilleures joueuses pour son retour de blessure, la Vaudoise peut quitter l’Australian Open la tête haute, avec le sentiment du devoir accompli et avec des perspectives intéressantes pour l’avenir. Ces trois matches en Grand Chelem sont autant de points positifs qui lui indiquent qu’elle est sur le bon chemin.

Elle avait commencé la partie en prenant le service de l’Espagnole. Elle a même eu par la suite l’opportunité de mener 5-2. Mais c’est finalement au tie-break, après avoir sauvé une balle de set à 6-5 pour Muguruza, que les choses allaient se précipiter. Deux grosses erreurs, témoins de cette constance qui manque encore à la Vaudoise auront permis à l’Espagnole de s’adjuger la manche 7-6 (7-5).

Parce que Garbine Muguruza, en délicatesse avec ses réglages, commettait elle aussi des fautes grossières. Dans le second set, une Garbine Muguruza plus présente et plus en jambes, elle qui avait terminé son match précédent à 3h12 du matin, a pu s’échapper pour s’imposer. (nxp)