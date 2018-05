Belinda Bencic, quels enseignements tirez-vous de ce Roland-Garros?

Dans la colonne du positif, il y a déjà le fait d’avoir été là. J’ai pris des informations et je vais pouvoir m’appuyer dessus pour travailler. Après, il y a aussi ce premier tour gagné. Je ne m’attendais pas du tout à pouvoir remporter un match. Et dans la colonne du négatif, il y a la défaite parce que je n’aime pas ça. Et puis mon niveau de jeu. Même si je m’y attendais, je suis encore très loin du compte.

Comment va votre pied (ndlr. elle a été victime d’une fracture de fatigue à la base de trois orteils en mars)?

Très bien. Tout est okay avec mon pied. Par contre, mon retard d’entraînement fait que je dois me réathlétiser au niveau des muscles de la jambe. J’avais des courbatures après le premier tour et une petite contracture à l’adducteur.

Avez-vous une idée du temps qu’il vous faudra pour retrouver votre meilleure forme?

C’est dur à dire. Mais j’ai besoin de temps. Et une chose est certaine, tu mets beaucoup de temps à te construire une condition physique et très peu pour la perdre. J’ai été arrêtée huit semaines donc je pars du principe qu’il me faudra la même chose pour être au top. Après, je reviens quand même de moins loin qu’après mon opération au poignet.

Wimbledon arrivera donc un peu trop vite pour vous?

Oui et non. Car de toute façon, je ne peux pas progresser seulement à l’entraînement. J’ai besoin de matches, de la nervosité ressentie en compétition. Lors du premier tour, j’étais nerveuse comme lors de mon premier tournoi. Donc j’irai sur gazon. Je vais jouer à Bois-le-Duc puis les deux Challengers avant Wimbledon afin, si possible, d’enchaîner des matches.

Un mot sur votre séparation avec Iain Hughes? Avez-vous déjà trouvé un nouveau coach?

Pas encore. J’espère communiquer ces prochaines semaines. Pour Iain, je veux d’abord dire qu'il m’a beaucoup apporté la saison dernière. Je lui en suis très reconnaissante. Mais on est arrivé au constat qu’il y avait un trop grand écart de mentalité entre nous: au sujet du jeu et dans la vie en général. Vous savez, le rôle du coach dépasse souvent le strict domaine du terrain.

