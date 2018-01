- Belinda, que s’est-il passé? Tout est allé tellement vite...

«Rien n’a fonctionné, voilà. Je n’ai jamais réussi à trouver la solution contre une joueuse qui, elle, a très bien joué.»

- Ce n’est jamais facile d’enchaîner après un exploit. Cette défaite est-elle le contrecoup de votre victoire face à Venus Williams?

«Elle n’a rien à voir avec le premier tour. Bien sûr que j’ai remarqué toute l’attention autour de moi. Mais franchement, elle ne m’a pas perturbée. J’ai vraiment remis les compteurs à zéro et, de toute façon, je savais pertinemment que ce match allait être compliqué. Pour moi, Kumkhum était l’un des pires deuxièmes tours possibles.»

- C’est-à-dire?

«Pour une raison que j’ignore, elle joue toujours bien en Australie et à Wimbledon. Par contre, durant les autres mois de l’année, elle reste en Asie pour disputer des petits tournois (ndlr: 13 victoires et 22 finales au niveau ITF). Cette programmation explique son classement qui ne correspond pas du tout à son niveau (124 WTA). Et puis, pour l’avoir affrontée deux fois, je savais que son style me posait des problèmes. Elle prend beaucoup de risques, retourne très bien. Aujourd’hui, je me suis retrouvé sous pression et j’ai commencé à forcer au service, puis dans mes frappes du fond. Je n’ai jamais trouvé la solution.»

- Cette déception peut-elle remettre en cause la belle dynamique qui vous accompagne depuis quatre mois?

«Pas du tout. Je suis déçue, évidemment. Mais il y a beaucoup de positif à retirer de ce début de saison. J’ai souvent bien joué, on a remporté la Hopman Cup, j’ai battu Venus Williams, je n’ai plus mal au poignet et je serai Top 70 dans 10 jours. C’est plutôt encourageant. À moi de me remettre au travail maintenant. On verra si je joue à Taipei. Il y aura ensuite la Fed Cup. Et après, je ferai un bloc d’entraînement physique avant d’enchaîner Acapulco, Indian Wells et Miami.» (Le Matin)