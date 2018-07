Belinda Bencic, si on vous dit que vous avez gagné en deux temps, êtes-vous d’accord?

Tout à fait. Je me suis sentie superbien d’entrée et j’ai joué un très bon premier set. Et puis les choses se sont un peu compliquées. D’abord parce qu’elle a mieux joué. Ensuite parce que j’ai fait deux ou trois mauvais choix au milieu du deuxième set. Du coup, je me suis un peu crispée. Mais je suis très fière d’avoir su garder mes nerfs pour bien gérer le tie-break. Il valait mieux ne pas basculer dans un troisième set.

Il ne reste qu’une seule des dix premières têtes de série dans le tableau féminin (Pliskova). Est-ce que ces surprises peuvent avoir un impact sur vous et votre jeu?

Pas du tout. Bien sûr que je vois les surprises. Mais puisque je joue Kerber, ancienne No 1 mondiale, ce constat n’a pas d’influence sur mon tableau. En plus, on sait depuis quelques années que le circuit féminin est très dense et qu’il y a beaucoup de joueuses capables de battre les meilleures.

Vous travaillez beaucoup le service avec votre coach Vladimir Platenik. Pouvez-vous nous dire plus précisément ce que vous essayez de modifier?

On travaille mon rythme. Au service, tout est une question de rythme. Aujourd’hui par exemple, je me sentais moins tranquille que face à Alison Riske. L’idée, c’est d’automatiser au maximum le lancer de balle et mon tempo pour que les situations de stress n’aient plus aucune influence sur ce coup.

Vous retrouvez Angelique Kerber contre qui vous avez un bilan positif (3-1)

Oui. Mais j’ai perdu à la Hopman Cup en janvier. Après, je sais comment la jouer mais, en même temps, c’est une joueuse qui m’obligera à élever encore un peu mon niveau de jeu. Tant mieux. Je me réjouis et je n’ai rien à perdre.

Sinon pas de souci avec le Bed and Breakfast: vous pouvez prolonger la réservation?

(Rires) Aucune souci. On s’entend très bien, on regarde toujours le foot ensemble le soir. D’ailleurs l’Angleterre est en train de gagner… toujours 2-0, c’est ça? Parfait. Je suis contente pour eux. (nxp)