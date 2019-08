Les matches du deuxième tour de Roger Federer et Stan Wawrina sont agendés ce mercredi dans l'après-midi à New York, soit dans la soirée en Suisse. Federer affrontera le Bosnien Damir Dzumhur sur le Arthur Ashe Stadium vers 14h, heure de New York (soit 20h en Suisse), alors que Wawrinka se frottera au Français Jérémy Chardy sur le Grandstand aux alentours de 15h à New York (21h en Suisse). / SC

Sa chance fut de rencontrer une adversaire inoffensive, prise de vitesse, voire de panique, à chaque accélération. Belinda Bencic est consciente que sa victoire sur Mandy Minella (6-3 6-2) ne la fera pas entrer au Hall of Fame.

«Je suis capable de jouer nettement mieux, je le sais. Les premiers tours ne sont jamais les plus récréatifs; sauf si tu es Serena Williams contre Maria Sharapova… Et puis, je suis restée très prudente avec mon pied gauche, notamment dans les «stop and go», où je ressens encore des douleurs. Tout devrait aller mieux jeudi (ndlr: contre Alizée Cornet).»

Il y a cinq ans, Belinda Bencic découvrait l’US Open, et vice-versa. Le tout New York s’émouvait de cette jeune fille espiègle, avec ses talents de jongleuses qui ne supportaient aucune maladresse. «Je suis restée la même, s’amuse «BB». Je suis toujours aussi à cran. J’ai tout gardé: mes tics, mes rituels, mes grigris. Je suis l’exacte opposée de Roger (Federer), très nerveuse et très superstitieuse.»

Et de conclure: «Ma saison est presque parfaite. Si l’on m’avait dit en janvier que je réintégrerais le top 30, je n’aurais pas demandé mieux. Tout le monde sait que je ne suis pas une bête d’entraînement. J’aime le jeu, la compétition. Je suis ici pour en profiter au maximum.»