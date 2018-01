Belinda, le hasard vous propose des retrouvailles avec Venus Williams. Comment abordez-vous ce défi?

C’est un tirage compliqué, évidemment. Mais en même temps, je trouve cool d’avoir une nouvelle chance de battre l’une de mes idoles que je regardais à la télévision. Pour l’instant, j’ai perdu à quatre reprises contre elle. Mais je me dis qu’il y a bien une fois où j’aurais ma chance. Il faudra alors la saisir.

Depuis votre retour, vous avez gagné 31 des 34 matches que vous avez disputés (Hopman Cup incluse). C’est un bilan qui doit vous donner confiance?

Franchement, je n’avais pas compté. Mais c’est assez incroyable à quel point mon retour à la compétition s’est parfaitement déroulé. Parce qu’à la base, mon seul objectif était de voir comment mon poignet gauche allait réagir. Au début, on a vraiment fait les choses tranquillement. J’ai repris avec des balles en mousse, j’empilais les exercices de renforcement et la rééducation. Je crois que cette patience a payé. Parce que je n’ai ressenti aucune douleur depuis mon retour sur le circuit.

Comment avez-vous vécu ces mois éloignée du circuit?

C’était dur et long. Le tennis m’a manqué. Justement tout le processus de reprise est parfois difficile à gérer parce qu’il faut être patient alors que j’avais envie que tout avance plus vite. Mais d’un autre côté, cette pause a aussi eu des côtés bénéfiques. J’avais besoin de repos et j’ai pu mesurer à quel point ma famille et mes amis me soutenaient.

À la Hopman Cup, on vous a senti épanouie. Que gardez-vous de cette semaine?

C’était génial. Une semaine parfaite parce qu’on a gagné et aussi pour tout ce que j’ai pu partager avec Roger. Être avec lui, voir comment il se prépare, ses routines d’avant ou d’après match, tout ça est très instructif. Et puis c’est aussi vraiment cool de parler avec lui, de voir comment il voit le tennis ou prend les choses du bon côté. Roger avait pris de mes nouvelles quelques fois durant l’année. À Perth, il m’a encore donné des conseils. C’était vraiment une super semaine.

Est-ce que vous voyez le tennis différemment depuis cette opération au poignet?

Je crois que je l’apprécie davantage. Je réalise sans doute un peu plus la chance d’être sur le terrain, de faire partie du circuit. Et puis comme je regagne davantage, je prends naturellement plus de plaisir. (Le Matin)