Belinda Bencic (22 ans, WTA 12), qui affrontera ce mercredi (18h, en direct sur notre site) la Croate Donna Vekic (23 ans, WTA 23) en quart de finale de l’US Open, doit-elle regretter de ne pas avoir à affronter une adversaire mieux classée? Les chiffres, en tout cas, pourraient le laisser penser.

Après avoir battu lundi la No 1 mondiale Naomi Osaka pour la troisième fois de l’année, la Saint-Galloise affiche en effet des statistiques folles face aux meilleures joueuses du monde. Jugez plutôt: depuis qu’elle est entrée dans le cercle des 70 meilleures joueuses du monde - c'était en 2014 -, Bencic affiche 76% de victoires face à un membre du Top-5 (13 victoires en 17 matches, 6 sur 7 cette année); et puis, elle en est à quatre succès en cinq affrontements contre une No 1 mondiale (3 sur 3 contre Osaka, 1 sur 2 face à Serena Williams).

Coach mental et de vie, ancien joueur de tennis de niveau international puis entraîneur, le Genevois Nicolas Von Burg pose un regard intéressant sur cette faculté d’inquiéter les meilleures que possède «BB».

Nicolas Von Burg, que vous inspirent les statistiques affolantes de Belinda Bencic contre les meilleures joueuses du monde?

Je suis Belinda depuis longtemps. Il faut d'abord savoir qu'elle a été programmée pour appartenir au cercle des meilleures joueuses du monde depuis qu'elle était toute petite. Dans ces conditions, son plus gros défi a été de se motiver tour après tour, compétition après compétition, qu'il s'agisse d'un grand ou d'un petit tournoi. Maintenant que sa période de blessures est derrière elle, elle est en train d'acquérir une certaine constance. Elle montre en tout cas qu'elle a largement le niveau pour régater au sommet. À mon avis, elle a franchi un pas supplémentaire cette saison.

Mais tout de même, entre vouloir battre la No 1 et le faire, il y a une différence, non?

Si, évidemment. Si Belinda est devenue la bête noire des joueuses du Top-5 - je pense qu'aucune d'entre elles n'a envie de se mesurer à elle dans les premiers tours d'un tournoi -, c'est parce qu'elle a de grandes qualités techniques et physiques. Celles-ci lui permettent de s'appuyer sur les coups de l'adversaire pour imposer son jeu. Mais elle a surtout un gros mental et une grosse confiance en elle. C'est ce que j'appelle l'attitude «win-win».

Dites-nous en plus à ce sujet...

Il y a différentes manières d'aborder un match. D'abord, «win-win»: on est convaincu qu'on peut gagner le match et on le fait; ensuite, «win-lose»: on est sûr de gagner, mais on n'y arrive pas pour différents facteurs; puis, «lose-win»: on monte sur le court en sachant qu'on est plus faible que son adversaire, mais on se donne les moyens d'inverser la tendance pendant le match: enfin, «lose-lose»: on est tellement convaincu de son infériorité qu'on n'arrive pas à se débarrasser de son complexe et qu'on perd.

Et, donc, Belinda adopte l'attitude «win-win»...

Exactement. Elle a parfaitement conscience de son potentiel, et lorsqu'elle joue une Top-10 ou une Top-5, aucune partie d'elle - au niveau mental - ne pense que qu'elle ne peut pas gagner. C'est un peu l'inverse de notre mentalité suisse: pendant longtemps, on s'est contenté de défaites honorables. Mais les doubles nationaux, ceux qui viennent des pays balkaniques notamment, ont cette culture de la gagne. Cette mentalité «win-win» s'est installée en eux. On parle de Bencic, mais je peux y associer Shaqiri ou Xhaka en football. Il y a des exceptions suisses, bien sûr: tout près de chez nous, Stan Wawrinka est «win-win» dans l'âme (ndlr: l'entretien a eu lieu avant la défaite de Wawrinka face à Medvedev mardi soir). Si Stan avait fait comme la plupart des joueurs suisses - c'est-à-dire rêver de battre un top joueur ou d'arriver au sommet, mais se dire au fond de soi que c'est impossible -, il n'aurait jamais construit la carrière qui est la sienne.

Lundi, face à Naomi Osaka, Belinda Bencic est apparue décontractée, presque insouciante...

Oui, parce qu'elle était dans le flow où elle savait qu'elle allait gagner. Cela lui a permis de sortir le meilleur d'elle-même. Par exemple, elle a extériorisé cette apparente décontraction en dansant après sa victoire. J'espère qu'elle dansera aussi après le match contre Donna Vekic. Elle devra montrer qu'elle peut aussi gagner quand elle est attendue au contour. Mais si elle adopte la bonne attitude, elle y arrivera.