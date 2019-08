On connaît la programmation de dimanche: dès 18 heures (chez nous), Roger Federer défiera le Belge David Goffin (ATP 15) sur le Arthur Ashe. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3 heures en Suisse, Stan Wawrinka a rendez-vous sur le même court avec le no 1 mondial Novak Djokovic.

Tout est bon à prendre. Après sa bataille victorieuse jeudi face à la Française Alizé Cornet à l'US Open, Belinda Bencic (WTA 12) va pouvoir s'octroyer en tout quatre jours de repos avant son huitième de finale face à la tenante du titre à Flushing Meadows et no 1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka, ou l'étoile montante américaine Coco Gauff, qui vont s'affronter dans la nuit de samedi à dimanche en Suisse.

La Saint-Galloise de 22 ans, qui espérait jouer en «night session» le plus tôt possible à New York, avait vu son vœu exaucé. Programmée derrière le duel entre Gaël Monfils et Denis Shapovalov sur le court Louis Armstrong, elle aurait dû débuter son match vers 4 heures en Suisse (22 heures à New York). Mais c'était sans compter sur le forfait de l'Estonienne Anett Kontaveit (21e), atteinte par une maladie virale.