Le Masters 1000 de Rome est déjà terminé pour Belinda Bencic. La St-Galloise de 22 ans s'est inclinée jeudi au 2e tour contre la Française Kristina Mladenovic (26 ans, WTA 63) 6-2 2-6 6-1 en 1h59'.

Engagée dès 10 heures au Foro Italico, sur le court No 3, juste à côté de la partie opposant Diego Schwartzman à Albert Ramos-Vinolas, la Suissesse (WTA 15) avait oublié de mettre le réveil. A côté de la plaque au service (28%), «Beli» a perdu la première manche 6-2 avant de retrouver des couleurs et recoller à un set partout, grâce à une première balle à nouveau performante.

Vite menée trois jeux zéro dans le set décisif, Bencic a raté plusieurs balles de break pour revenir à 3-2 avant de laisser filer Mladenovic, qui cartonne depuis qu'elle collabore avec son nouvel entraîneur Sascha Bajin.

.@KikiMladenovic holds off a Bencic fight back to book a place in round three!



Sealing a 6-2, 2-6, 6-1 victory at the @InteBNLdItalia! pic.twitter.com/t0QxPGNMEo