Belinda Bencic n'est plus qu'à une victoire d'une qualification pour le Masters féminin de Shenzhen (27 octobre au 3 novembre). La Saint-Galloise de 22 ans s'est imposée vendredi en quart de finale à Moscou face à la Belge Kirsten Flipkens 7-6 (10/8) 6-1.

La demi-finaliste de l'US Open peut y croire, qui plus est avec la défaite de la Néerlandaise Kiki Bertens, toujours devant elle actuellement à la Race mais vaincue dans le premier match de la journée par la Française Kristina Mladenovic 6-4 2-6 6-1. Si elle bat la Française samedi en demi-finales, «BB» laissera derrière elle l'Américaine Serena Williams - assise sur le huitième spot pour Shenzhen - et Kiki Bertens donc.

La Suissesse a mis le temps vendredi avant de prendre la mesure de Kirsten Flipkens, 120 joueuse mondiale. Lobée et breakée dans le quatrième jeu du premier set, «Beli» est revenue à hauteur (4-4) avant de servir pour le gain de la manche (6-5). Las pour elle, il a fallu jouer un tie-break à suspense et 18 points - dont une balle de set sauvée - pour finalement pousser un gros «ouf» de soulagement.

What a wild ride!@BelindaBencic battles through the tiebreak 7-6(8) in just over an hour to claim the first set.#KremlinCup pic.twitter.com/sSX3yksZi3