Vaincue lors de son entrée en lice dimanche par la No 1 mondiale Ashleigh Barty, Belinda Bencic avait à tout prix besoin d'un succès mardi pour conserver l'espoir d'atteindre les demi-finales du Masters WTA de Shenzhen et éviter une élimination au sein du groupe rouge. La Saint-Galloise a peiné avant de s’imposer au forceps contre Petra Kvitova 6-3 1-6 6-4 en 1h47’.

Feast your eyes on these Red Group qualification scenarios ???? #WTAFinals pic.twitter.com/nHLYkanixa

Il a fallu une légère baisse de régime de la double championne de Wimbledon, intraitable au service sur ses trois premiers jeux, pour voir la Suissesse de 22 ans faire le premier break de la rencontre. La récente demi-finaliste de l'US Open a même pris une deuxième fois le service de son adversaire sur un jeu blanc pour se mettre le premier set dans la poche (6-3).

Vexée, Petra Kvitova a réagi brutalement. La Tchèque de 29 ans a inscrit les trois premiers jeux de la seconde manche en prenant deux fois la mise en jeu de «Beli», qui a touché ce fameux talon au changement de côté sous les yeux de son père, Ivan. Le même qui lui avait causé bien du tort à Cincinnati puis, dans une moindre mesure, à l’US Open. Au fond du bac, Belinda Bencic a perdu lourdement la deuxième manche 6-1.

Contrairement à dimanche, celle qui vient d'égaler son meilleur classement en carrière (7), n’a pas sombré. Dans un set décisif décousu – quatre breaks de suite –, elle a eu les nerfs solides au moment de sauver une balle de 3-5. Dans la foulée, elle a claqué un retour de revers avant de gagner son ultime mise en jeu. Elle défiera Kiki Bertens, qui a remplacé Naomi Osaka forfait, pour une place dans le dernier carré jeudi.

???????? @BelindaBencic defeats Kvitova in three sets, 6-3, 1-6, 6-4, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/yYvwlBMj6R