Belinda Bencic s’invite une nouvelle fois en deuxième semaine de Wimbledon! Ce samedi au 3e tour, la Saint-Galloise a en effet pris la mesure de l’ancienne membre du Top 10 WTA Carla Suarez Navarro pour poursuivre son chemin sur le gazon londonien, 6-1 7-6 (7-3).

Auteure d’une grosse performance en première manche, l’actuelle No 56 mondiale a ensuite eu plus de mal, l’Espagnole étant parvenue à effacer son handicap de 0-3 à 3-3 dans la deuxième manche, pour ensuite servir pour le gain de celle-ci à 5-4 et obtenir une balle d’un set partout, puis servir à nouveau à 6-5. Mais Belinda Bencic a su serrer le jeu aux moments opportuns pour finir par empocher la mise au jeu décisif, sur sa première balle de match.

A 21 ans, la Suissesse, qui a sauvé quatre balles de match en 32es de finale contre Alison Riske, disputera le 4e tour du tournoi britannique pour la deuxième fois de sa carrière après 2015 (défaite contre Victoria Azarenka). Elle affrontera lundi la gagnante du duel opposant Angelique Kerber à Naomi Osaka. (nxp)