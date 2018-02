Belinda Bencic, classée 70e au classement mondial WTA sera la première Suissesse en lice au tournoi mexicain. Ce lundi, la Saint-Galloise affrontera la Paraguayenne Veronica Cepede Royg, classée 82e. Stefanie Voegele (83e) et Jil Teichmann (137e) joueront mardi respectivement face à l'Allemande Tatjana Maria (57e) et la Croate Jana Fett (113e). La tête de série no 1 est la Championne de l'US Open Sloane Stephens. (ats/nxp)