Il était presque minuit lundi soir lorsque Belinda Bencic a crié son soulagement dans une «Arantxa Sanchez Vicario» qui sonnait creux. La Saint-Galloise venait d’arracher de haute lutte une victoire de référence sur terre battue face à Svetlana Kuznetsova 7-6, 2-6, 6-3.

À 33 ans, la Russe n’est évidemment plus tout à fait la double championne de Grand Chelem des années 2000. Mais son coup droit gicle toujours avec beaucoup d’autorité et sa science du jeu sur terre battue valent bien mieux que son classement de revenante (101 WTA).

Belinda Bencic aurait pu très bien s’y perdre. Après un départ autoritaire (4-2), la Saint-Galloise se crispait un peu et n’empochait la première manche que grâce à un coup de rein presque miraculeux au tie-break.

C’est cette même force de caractère qui lui permettait au début du troisième set de prendre les bons risques en retour pour faire la course en tête. Déterminée, solide derrière sa première balle, «Beli» «verrouillait» sa place en 8e de finale grâce à un dernier jeu de service autoritaire.

«Je suis très fière de cette victoire, réagissait la Saint-Galloise avant de filer se coucher. J’ai beaucoup de respect pour Kuznetsova. Sur terre battue, l’affronter est un défi tactique. En plus, elle revient très bien depuis sa blessure. On a joué un match de haut niveau. Je suis super contente.» Elle affrontera, mercredi, la gagnante du match entre Karolina Pliskova et Kateryna Kozlova.

(nxp)