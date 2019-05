Qui a dit que Belinda Bencic était allergique à la terre battue? Dans les conditions particulières de la Caja Magica, la Saint-Galloise se sent bien et ce n’est pas l’Ukrainienne Kateryna Kozlova (WTA 85), balayée 6-0, 6-2 en 63 minutes, qui dira le contraire. «Je suis ravie («mega zufrieden»), souriait «Beli» sur le chemin des vestiaires. J’ai eu l’impression de tout contrôler, de dominer tous les échanges; ce qui était important avec le vent qui souffle aujourd’hui.»

Cette victoire sans histoire vaut surtout pour ce qu’elle débloque: un quart de finale contre Naomi Osaka sur un grand court. «Je me réjouis beaucoup, surtout si nous sommes programmées sur le central. Et puis j’aime affronter les meilleures, c’est pour ce genre de matches que je travaille toute l’année. En plus, elle est No 1 mondiale; toute la pression sera sur ses épaules.»

Une pression peut-être renforcée par le souvenir de la victoire à sens unique conquise par Belinda Bencic à Indian Wells (6-3, 6-1). «Peut-être ce match sera-t-il dans un coin de sa tête. Mais bon, les conditions sont très différentes et le score avait été très sévère en Californie. Il faudra tenir le choc face à son service et lorsqu’elle prend son premier risque. Puis l’agresser dès que j’en aurais la possibilité.» Face à Osaka, Belinda Bencic connaît les ingrédients, rendez-vous jeudi pour voir si elle trouvera le temps et l’énergie pour cuisiner sa recette face à la Japonaise. (nxp)