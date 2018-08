Face à Aliaksandra Sasnovich (WTA 33), Belinda Bencic n’a pas tenu sur la longueur (2-6 6-1 6-2). Matricule 38 au classement mondial, la Suissesse avait pourtant le match en main. Plus solide au service que son adversaire biélorusse dans le premier set, elle n’a jamais tremblé, réussissant même deux breaks.

Puis… plus rien, ou presque. Pendant que Sasnovich montait en température - les sacs de glace qui l’ont accompagnée durant les pauses sont là pour en témoigner -, Bencic s’est complètement essoufflée. Bien souvent, les trente secondes entre les services ne lui suffisaient pas à récupérer. L’aînée des deux joueuses, 24 ans contre 21 ans, a aligné les jeux en profitant des multiples fautes de son adversaires. Et comme dans le même temps, la Biélorusse n’a plus du tout été mise sous pression, elle a pu améliorer son pourcentage de points réussis après sa première balle de service: 82% au troisième set, contre seulement 50% lors de la première manche.

Le parcours de Belinda Bencic à New York s’arrête donc au terme de ce premier match. La Saint-Galloise peut nourrir de gros regrets, car il y avait vraiment de la place pour passer au deuxième tour. (nxp)