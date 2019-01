D'accord, c'était un match exhibition, disputé dans le cadre du traditionnel tournoi de Kooyong, dans la banlieue de Melbourne. Mais, quand bien même on ne saura jamais ce qu'il serait advenu dans un tournoi officiel estampillé ATP, on doit reconnaître que la balle de match jouée par Bernard Tomic dépasse tout entendement.

Tomic menait 6-3 5-4 40-15 face à Nick Kyrgios, dans cet affrontement entre les deux enfants terribles du tennis australien. Au moment de servir pour la victoire, Tomic a fait une «drôle» de farce à son adversaire: il avait deux balles dans la main et s'est penché, comme pour choisir avec quelle balle il allait servir.

C'est alors qu'il a lâché un des balles, servant à la cuiller, entre ses jambes, avant de continuer à taper l'autre balle par terre, comme s'il s'apprêtait à servir un deuxième service. Mais entretemps, son premier envoi s'était transformé en ace. En face, Kyrgios n'y a vu que du feu.

Tomic a poussé la plaisanterie jusqu'à lever les bras au ciel pour célébrer sa victoire après le coup qu'il venait de réussir. Coup de génie ou coup tordu? On vous laisse choisir sur la base de la vidéo ci-dessus.

En tout cas, Matt Reid, l'un des coaches de Kyrgios, a plutôt pris cela du bon côté, à en juger par le tweet qu'il a posté:

Mais tout le monde n'était pas de cet avis. Ainsi une certaine Georgie Parker, ancienne sportive d'élite (elle faisait partie de l'équipe nationale australienne de hockey sur terre et a participé aux JO de Rio 2016): «C'est juste une blague. J'ai payé de ma poche pour être ici et ces deux idiots n'en ont rien à foutre. C'est un match exhibition, mais tu peux quand même le jouer. (...) Fichez-moi ces deux hors du circuit!»

