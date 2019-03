C'est face à Rapperswil-Jona (SG) et son château, de l'autre côté de la baie de Kempraten, que Roger Federer et sa famille vont bientôt s'établir. Le tennisman bâlois vient en effet de faire l'acquisition d'une parcelle de 16'000 mètres carrés - l'équivalent de deux terrains de football ou de 24 courts de tennis - sur la rive nord du lac de Zurich, avec accès direct au lac.

Encerclée en rouge, la parcelle achetée par Roger Federer fait face à Rapperswi-Jona, de l'autre côté de la baie de Kempraten. Image: GoogleMaps.

Révélée par la «Zürichsee-Zeitung» dans son édition de mercredi, l'information a évidemment - et largement - été reprise à son compte par le «Blick». Le terrain a coûté à lui seul 40 à 50 millions de francs - ce qui, pour quelqu'un dont la fortune avoisine le demi-milliard de francs, ne constitue pas franchement un problème.

Roger Federer avait déjà vendu l'été dernier l'appartement de luxe qu'il possédait à Wollerau (SZ), juste en face de son nouveau terrain, pour ne conserver «que» sa propriété grisonne de Valbella et sa résidence de Dubaï. Il avait aussi fait l'acquisition d'une parcelle de près de 6000 mètres carrés, à Herrliberg, à une vingtaine de kilomètres de Rapperswil, toujours sur la rive nord du lac de Zurich - mais il devrait la vendre sous peu.

Selon le quotidien zurichois, le premier coup de pioche pourrait être donné durant l'été. Il ne s'agirait pas d'une construction fastueuse, mais d'un lotissement de plusieurs bâtiments communicants d'un étage, protégés de la route - la Zürcherstrasse - par un grand portail.

Il va de soi qu'il y aura un court de tennis et des installations sportives dans la propriété, qui devrait également comprendre pas moins de vingt salles de bain. Selon des sources émanant du milieu des entrepreneurs, l'un des bâtiments devrait même abriter une salle de classe. Pas étonnant, dans la mesure où des professeurs privés suivent la famille Federer autour du monde pour assurer la scolarité des jumelles Myla et Charlene (9 ans), ainsi que des jumeaux Leo et Lenny (4 ans).

La construction se fera sous la direction du bureau d'architecture BGS & Partners, basé à Rapperswil. Mais derrière lui se cachent les célèbres architectes sud-africains du bureau SAOTA de Stefan Antoni, connu et réputé dans le monde entier. On lui doit notamment la «Lake House» à Genève, une maison de luxe qu'il a fait construire pour lui et sa famille sur les rives du Léman.

La situation de la parcelle achetée par Roger Federer à Rapperswil-Jona:

