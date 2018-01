De son propre aveu, Stan Wawrinka avait besoin d'un (ou plusieurs) match(es) avant l'Open d'Australie pour tester son genou. Il aurait normalement dû affronter ce mercredi Dominic Thiem dans le «Tie Break Tens», un tournoi exhibition.

Les nouvelles venant d'Australie ne sont pas bonnes: le tennisman vaudois, qui n'a plus joué le moindre match depuis cet été, a en effet annoncé son forfait pour le Tie Break tens. Il sera remplacé par le Canadien Milos Raonic.

La raison de son renoncement, annoncé deux heures avant qu'il ne doive monter sur le court? Une blessure à l'épaule, selon un post sur le compte Twitter du tournoi.

Unfortunately #wawrinka has had to pull out due to a shoulder injury. But he'll be replaced by the exciting @milosraonic - we can't wait to see that deadly serve in action #TBTens — Tie Break Tens (@tiebreaktens) 10 janvier 2018

Ce forfait n'est évidemment pas de bon augure à quelques jours du début de l'Open d'Australie. Était-ce une mesure préventive? Ou au contraire doit-on y voir un signal plus inquiétant et cela conduira-t-il «Stan the Man» à faire également l'impasse sur l'Open d'Australie?

Réponse dans la journée, Wawrinka devant annoncer sa participation (ou non) à la première levée du Grand Chelem, dont le tirage au sort aura lieu jeudi.

