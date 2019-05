Depuis son arrivée à Madrid vendredi, Roger Federer est au centre de tous les regards et de toutes les attentions. Ses entraînements (Medvedev, Nishikori) font le plein, son tableau (compliqué) est disséqué. Et même lorsqu’il ne tient qu’un second rôle pour fêter la retraite à venir de David Ferrer, le turquoise de son survêtement attire tous les objectifs. Après trois ans d’absence, «le Maître» est de retour sur terre et le petit monde du tennis n’a d’yeux que pour ces retrouvailles. «Franchement, je n’ai vraiment pas perçu toute cette excitation, réagissait le Bâlois dimanche lors de sa première conférence de presse. Vous savez, je n’ai pas lu les journaux, je ne me suis pas baladé dans Madrid pour demander aux gens s’ils étaient contents. On verra au premier match le niveau des vibrations. Pour l’instant c’est beaucoup de bla-bla, surtout si je ne joue que deux matches à la fin, un ici et un à Paris.» Deux défaites au premier tour? Personne, à Zurich, Genève ou dans la Caja Magica, ne songe à un scénario aussi étriqué. Mais puisque chaque retour aux affaires comporte son lot d’incertitudes, Roger Federer a raison de prendre ses précautions.

«Je me mets pas mal de pression»

«Je n’ai pas de grandes attentes ici mais, en même temps, les conditions à Madrid, avec l’altitude, me plaisent et je sais que rien n’est impossible. Au final, je me mets pas mal de pression, avouait celui qui sera No 3 mondial lundi. Je veux gagner des matches sur terre: quelques-uns ici et peut-être trois ou quatre à Paris; ce qui me permettrait de vraiment profiter de cette partie de la saison.» Trois ou quatre à Paris, l’objectif est donc énoncé: atteindre la deuxième semaine, si possible les quarts de finale de Roland-Garros. Et à Madrid? Programmé mardi soir, «RF» affrontera le vainqueur de Richard Gasquet, en mal de repères, et la nouvelle pépite espagnole Alejandro Davidovich Fokina. Un premier obstacle a priori idéal pour lancer la machine vers un programme autrement plus ardu (Monfils, Thiem, etc.). «Je me réjouis surtout de voir comment je réagis en compétition. Parce qu’à l’entraînement, l’adaptation à la terre s’est très bien déroulée. Il faut se réhabituer à construire davantage le point: on peut ouvrir plus le court en largeur, jouer plus bombé. Sur terre, tu peux choisir de ralentir l’échange alors que, sur dur, tu es presque obligé de frapper sur une balle qui va vite. C’était intéressant, j’ai pris du plaisir. Mais l’entraînement n’est pas le match car tu as le droit de rater. Il faudra voir quand chaque point compte.»

Revoir Roger Federer construire un point qui compte sur terre battue, voilà exactement ce qui a manqué à tous les amoureux du tennis depuis trois ans. L’attente prendra fin mardi soir. Il ne reste plus qu’à compter les heures. (nxp)