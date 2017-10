L'Australien Nick Kyrgios a abandonné lors du premier tour du Masters 1000 de Shanghai, quittant subitement le court à la surprise générale après avoir perdu le premier set face à l'Américain Steve Johnson.

Finaliste malheureux contre Rafael Nadal dimanche à Pékin, le joueur fantasque, classé 21e à l'ATP, a renoncé à la partie sans explication après avoir écopé d'un point de pénalité par l'arbitre et perdu le premier set au tie break (7-5) face à l'Américain (45e).

Selon un membre du staff de Kyrgios, 22 ans, cette sortie subite serait due à une blessure à une épaule. Si l'Australien avait semblé effectivement un peu gêné en début de partie, il apparaissait pourtant avoir retrouvé tous ses moyens au début du tie break de la première manche.

Mais au court de ce jeu décisif, Kyrgios a été pris à partie par un spectateur. «Mais on est où là ?», a-t-il déclaré à l'issue de cet échange, avant d'ajouter, «c'est exactement pour ce genre de choses que je ne devrais pas être ici».

Il a ensuite invectivé l'arbitre pour qu'il remette le spectateur à sa place, mais a fini par écoper d'un point de pénalité de la part de ce dernier.

Colère contre l'arbitre

«Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a vraiment le droit de faire ça ?», a ensuite fulminé le joueur, en direction de la tribune officielle, avant de conclure: «encore un mauvais arbitre. J'en ai marre».

Après un ace de Johnson pour conclure le set, Kyrgios s'est finalement dirigé vers le filet pour serrer la main de son adversaire, visiblement surpris, puis celle de l'arbitre, avant de ramasser ses affaires et de quitter le court sous les sifflets du public.

L'Australien est coutumier des emportements sur le court. Dimanche lors de la finale à Pékin, il s'en était pris vivement à l'arbitre, à l'issue d'un point jugé discutable.

L'an dernier, il avait déjà fait des siennes à Shanghai, sanctionné après une altercation avec un spectateur et après avoir été repris à l'ordre par l'arbitre pour manque d'investissement dans le jeu, face à l'Allemand Mischa Zverev.

A la suite de cet incident, il avait ensuite été suspendu huit semaines par l'ATP. Lors du prochain tour, Steve Johnson rencontrera le Chinois Di Wu, 233e joueur mondial, vainqueur lundi du Français Jérémy Chardy (83e), 7-6 (7/2), 6-2.

Les explications de Nick Kyrgios

Just a little something to explain what happened in Shanghai today....#Sorry pic.twitter.com/V85qfrbixb