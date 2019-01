Elle a hésité jusqu'au tout dernier moment. Dans des propos rapportés par le «New York Times», Serena Williams avoue qu'elle a pensé à amener sa fille de 16 mois à son match de double mixte l'opposant à Roger Federer mardi. Si Olympia n'a finalement pas pris place dans les travées de la Perth Arena, l'Américaine aura un superbe souvenir à lui raconter.

«Ce fut une expérience formidable, a déclaré Serena Williams à l'heure de l'interview avec Roger Federer sur le court. Je suis un peu triste que cela soit déjà fini. J'ai l'impression que ce n'était qu'un échauffement», a-t-elle poursuivi. Battue aux côtés de Frances Tiafoe en 46 minutes, la joueuse aux 23 Grand Chelem attendait cette bataille des légendes avec impatience.

«Les hommes et les femmes ne s'affrontent pas normalement au tennis. C'était donc forcément génial et spécial de se mesurer au meilleur de tous les temps. J'étais tellement excitée, c'était littéralement le match de ma carrière», a lancé Serena Williams après la rencontre. «Affronter quelqu'un de si grand et que tu admires autant en match, c'est vraiment quelque-chose», s'est-elle enthousiasmée.

«J'ai vraiment apprécié de jouer contre Serena, c'était un honneur et un plaisir, a souligné de son côté le Bâlois, pas habitué à affronter quelqu'un comptant plus de victoires que lui en Grand Chelem (23 à 20). J'étais nerveux en retour. Les gens parlent tellement de son service et j'ai pu voir qu'il était redoutable car vous ne pouvez pas le lire.» Serena Williams lui a renvoyé le compliment en évoquant le «service de tueur» du «Maître».

Serena and Federer full moment. A special one. pic.twitter.com/60W2uNHX9o — José Morgado (@josemorgado) 1 janvier 2019

(nxp)