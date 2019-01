Tout le monde - ou presque - le sait, Roger Federer et sa femme Mirka ont eu quatre enfants, deux paires de jumeaux. Ils ont d'abord eu des filles Myla et Charlene en 2009, et puis des garçons, Leo et Lenny en 2014. Le dernier nommé était l'invité de dernière minute pour suivre le 3e tour de son papa à l'Open d'Australie.

Dans le «box» de l'homme aux 20 titres en Grand Chelem, mais jamais très loin de sa maman, le jeune garçon de 4 ans n'est pas passé inaperçu. Alors que Roger Federer était en train de donner la leçon à l'espoir américain Taylor Fritz, Lenny a commencé à jouer avec l'un des entraîneurs du Bâlois, Ivan Ljubicic. Et le Croate, d'habitude très discret, était exceptionnellement relax.

Apparemment pas du tout au courant de la venue de son fils pour son centième match sur la Rod Laver Arena, Roger Federer était ravi d'avoir joué sous les yeux de cet «invité spécial». «Cela représente beaucoup pour moi, je suis très heureux que Lenny soit là au premier rang, a déclaré «RF» au micro de Jim Courier avant de revoir les images de son entraîneur avec Lenny. C'est bien de voir que le coach est sérieux, j'adore ça», s'est marré le Bâlois.

Même la mère d'Andy Murray n'a pas pu s'empêcher de commenter la séquence avec l'«oncle Lubo» sur les réseaux sociaux.

Love this. Uncle Lubo entertaining one of @rogerfederer’s twin boys. ???? https://t.co/H0S45qkVf3 — judy murray (@JudyMurray) 18 janvier 2019

(nxp)