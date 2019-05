Novak Djokovic sera frais samedi pour sa demi-finale au Masters 1000 de Madrid. Son adversaire de vendredi en quart de finale, le Croate Marin Cilic, a dû déclarer forfait la mort dans l'âme.

«Chers fans, organisateurs du tournoi de Madrid et Novak Djokovic, je suis désolé d'annoncer que je dois déclarer forfait pour le match d'aujourd'hui (ndlr: vendredi). J'ai eu une nuit horrible à cause d'une intoxication alimentaire. Je suis extrêmement déçu de voir mon séjour à Madrid s'achever ainsi. Merci pour le soutien», a écrit le vainqueur de l’US Open 2014, 11e joueur mondial.

Novak Djokovic affrontera en demi-finale le vainqueur de la rencontre opposant Dominic Thiem à Roger Federer cet après-midi.

Dear fans, @mutuamadridopen organizers, @DjokerNole I am sorry to announce that I must withdraw from today's match. I have had a terrible night dealing with a case of food poisoning. I am extremely disappointed to have my time in Madrid end in this way. Thank you for the support.