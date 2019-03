Isner est redoutable aux tie-breaks mais…

John Isner a disputé neuf tie-breaks depuis le début du tournoi et n’en a perdu aucun. «Cette semaine, c’est sûr, j’arrive parfaitement à jouer mon meilleur tennis à ces moments du match, reconnaît Isner. J’en ai disputé tellement dans ma carrière.» Le grand serveur US est redoutable dans l’exercice, cela ne fait aucun doute. Mais il est moins fort que Federer. Le Suisse est en effet le joueur du circuit qui a remporté le plus de tie-breaks au cours de sa carrière (439); c’est 37 de plus qu’Isner. Federer est aussi, parmi les joueurs qui ont gagné plus de 160 tie-breaks, celui qui possède le plus haut taux de réussite: 64,8%; c’est 4,1% de plus que son adversaire de ce dimanche.

Most TBs won on @ATP_Tour



Federer: 439

Isner: 402

Karlovic: 390

Sampras: 328

Roddick: 303



Federer a battu un nouveau record

En se hissant au dernier stade du tournoi, Roger Federer devient le joueur qui a disputé le plus de finale de Masters 1000 (50). Il devance d’une unité Rafael Nadal et de trois Novak Djokovic. Agassi (22), Murray (21) et Sampras (19) sont loin derrière le Maître. «RF» a joué sa première finale de la catégorie contre André Agassi à Miami. C’était en 2002 et il avait perdu en quatre sets. Sur ses 50 finales disputées, Federer en a gagné 27 et perdu 22, la dernière il y a deux semaines contre Dominic Thiem à Indian Wells.

Isner jouera sans pression

Le natif de Caroline du Nord reste sur onze victoires de suite au tournoi de Miami, où il s’était imposé la saison dernière. Ressentira-t-il un peu de pression au moment de défendre son titre? Lui assure que non. «Je n’ai pas la pression de défendre mon titre ni mes points de l’an dernier. Les points, je les ai défendus toute ma carrière. Peut-être qu’il y a huit ans j’aurais ressenti la pression. Plus maintenant.» A 33 ans, John Isner connaît ses qualités («je peux remporter chaque tournoi que je dispute») aussi bien que ses limites: «J’ai dû disputer près d’une centaine de Masters 1000 et je n’en ai gagné qu’un (ndlr : l’an dernier à Miami) en disputant cinq finales.»

Federer s’attend à une série de penalties

Le Rhénan sait à quoi s’attendre quand il joue contre l’immense américain (2,08m). «Un service d’Isner, c’est comme un penalty au football», s’est-il marré après sa victoire en demi-finale contre le jeune prodige canadien Denis Shapovalov (6-2 6-4). Toute la clé, pour Federer, sera de contrer les missiles de son adversaire. Mais il a montré par le passé qu’il en était capable: sur les sept confrontations entre les deux hommes, «RF» en a remporté cinq.

Federer vole sur le court

Roger Federer a bientôt 38 ans mais l’âge ne semble avoir aucune prise sur son talent. A Miami, le Suisse disputera sa troisième finale consécutive après Dubaï et Indian Wells. Mais ce qui impressionne le plus les observateurs, outre ses résultats récents, c’est la facilité qu’il affiche sur le court. «Sur ses trois derniers matches en Floride, tout semble si facile, tout paraît si naturel et léger», notait dimanche matin David Loriot, l’envoyé spécial de L’Equipe à Miami, ajoutant ensuite : «En fond de court, il ne recule toujours pas, ayant depuis longtemps élevé la demi-volée au rang d’un grand art. Sur sa ligne il anticipe, il surgit, il bouge avec une facilité et une vivacité bluffantes». Tout ce qu’il faut pour poser des problèmes à l’échassier américain, remporter un 101e titre en carrière et prendre à Novak Djokovic la première place à la Race (le classement depuis le début de saison).

