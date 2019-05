1) Elle est née et s'entraîne à Barcelone

Jil Teichmann est née à Barcelone le 15 juillet 1997. Elle y a passé son enfance, jusqu’à ses 14 ans. «J’ai grandi sur les courts de terre battue du Tennis-Club Barcelone», aime-t-elle à rappeler. Son frère Raul y officiait comme ramasseur de balles dans le tournoi ATP. Mais la famille Teichmann est rentrée en Suisse en 2011. Et si elle a choisi de s’établir à Bienne, c’est bien pour être au plus proche des structures de Swiss Tennis. Pour autant, Jil Teichmann s’entraîne toujours régulièrement en Espagne, sous la direction d’Alberto Martin, son entraîneur. Ancien bon joueur pro (il a occupé le 34e rang mondial en 2001), le Barcelonais, qui a aujourd’hui 40 ans, a remporté trois tournois ATP, tous sur terre évidemment.

2) Elle connaît la FedCup

Gauchère, adepte du revers à deux mains, Jil Teichmann se sent bien sur la terre battue. «C’est la surface qui lui convient le mieux, analyse Christian Jolissaint, vice-présidente de Swiss Tennis et responsable de l’équipe de FedCup. Jil possède un jeu d’attaque très complet et très joli à voir. Elle fait partie des jeunes espoirs sur qui, à Swiss Tennis, on compte pour l’avenir de notre équipe de FedCup. On a déjà une formation que l’on peut qualifier de forte quand elle est au complet, mais on n’a jamais assez de joueuses de talent. Plus vite Jil montera dans la hiérarchie, mieux ce sera pour nous.» Jil Teichmann a déjà été sélectionnée en équipe de FedCup, la première fois l’année passée. Mais, si elle a déjà été alignée en double (aux côtés de Timea Bacsinszky, puis de Viktorija Golubic), elle n'a encore jamais disputé de match de simple pour la Suisse.

3) Elle a été soutenue par Xherdan Shaqiri

Jil Teichmann a bénéficié du soutien d'une star du sport suisse: le footballeur Xherdan Shaqiri en personne! Une simple rencontre au marché de Noël de Winterthour, en décembre 2014, en a été à l'origine. Elle avait expliqué sur son compte Facebook: «J'ai fait la connaissance de Xherdan Shaqiri à Winterthour. Il était venu exprès de Munich pour une action caritative en marge du marché de Noël. On a un peu discuté, on a pris un café ensemble et fait quelques photos. C'était super, c'est un type cool.» Quelques jours plus tard, Shaqiri lançait une campagne de vente d'un «package», réunissant une boîtes de pralinés du chocolatier Aeschbacher, ainsi que différents objets qui lui étaient liés (photo, carte signée, etc.). Mais surtout, Shaqiri précisait sur ses comptes Twitter et Facebook: «Je soutiens notre jeune talent Jil Teichmann. Les bénéfices de la vente de cette boîte de chocolats lui reviendront, de manière à ce qu'elle puisse participer à la saison professionnelle de tennis.» Jil avait immédiatement retweeté la publication de Xherdan: «Merci beaucoup, Xherdan, je me réjouis. A bientôt.»

4) Elle dispute son septième match en sept jours

Qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 250'000 dollars de Prague - elle y affrontera la Tchèque Barbora Strykova (33 ans, WTA 39) ce vendredi, en début d'après midi -, Jil Teichmann (21 ans) s’apprête à disputer son septième match en sept jours: trois en qualifications, et bientôt quatre dans le tournoi principal. La Biennoise vit une semaine de rêve: jusqu’ici, elle n’a égaré qu’un seul set sur la terre battue de la capitale tchèque (en 8e de finale, contre la double gagnante en Grand Chelem Svetlana Kuznetsova). Mardi, elle a même dû jouer deux matches le même jour: son 3e et dernier tour des qualifications (renvoyé lundi en raison de la pluie) en fin de matinée, puis son 16e de finale du tableau principal en début de soirée. Deux matches qu’elle a gagnés avec autorité.

5) Elle n'aura jamais été si bien classée

Jil Teichmann, dont le meilleur classement à la WTA était une 132e place (en mars 2018), était classée au 146e rang de la hiérarchie en début de semaine. Mais elle est d’ores et déjà assurée de figurer dans les 120 meilleures du monde au prochain ranking: son accession à la demi-finale à Prague devrait lui permettre d’occuper la 117e place lundi prochain. Elle serait au pire 110e en cas d’accession à la finale, et à coup sûr dans le Top-100 si elle devait remporter le tournoi praguois. La Biennoise s’était déjà signalée à l’attention l’été dernier, lorsqu’elle s’était qualifiée pour le tableau principal de de l’US Open. A New York, elle avait remporté son match du premier tour en dominant la Slovène Dalila Jakupovic en deux manches (6-3 6-0), avant de se faire éliminer par l’Estonienne Kaia Kanepi en 32e de finale (4-6 3-6). En 2014, alors qu'elle n'avait que 17 ans, elle avait atteint la finale des championnats de Suisse adultes (elle avait été battue en deux sets accrochées par Timea Bacsinszky). A ce jour, ses gains officiels en carrière se montent à 321'875 dollars.

