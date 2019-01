1. Il est en grande forme

Milos Raonic s’est sorti d’un premier tour épineux contre Nick Kyrgios. Le Canadien l’a emporté en trois manches (6-4 7-6 6-4) et moins de deux heures de jeu. Même si son adversaire est apparu diminué, Raonic a fait parler la poudre, compilant 53 coups gagnants et 30 aces. «Je n’ai jamais vu quelqu’un servir comme ça», a lancé Kyrgios, incrédule. Raonic a réalisé le premier tour idéal. Le voici lancé dans le tournoi australien.

"I've never seen serving like that in my life... He was way too good for me tonight.", Nick #Kyrgios. #Kyrgios was knocked out by the impressive Milos #Raonic, who proceeds to a tasty R2 meeting with Stan #Wawrinka!



Read more >>> https://t.co/w1WCirsgnH pic.twitter.com/DxGASI9KMc — Live Tennis (@livetennis) 15 janvier 2019

2. Il est le favori des pronostics

Nous avons consulté quatre sites de paris sportifs sur le web et tous voient le 17e mondial s’imposer contre Wawrinka, et plutôt aisément (Raonic est coté à 1,45 contre 1). Même la loterie suisse ne croit pas aux chances du Vaudois. Une raison de plus pour que Stan rappelle à tout le monde pourquoi il est «The Man».

3. Il a un bilan défavorable mais…

Le natif de Podgorica (Monténégro) a affronté six fois Stan Wawrinka au cours de sa carrière. Son bilan est certes défavorable (deux victoires pour quatre défaites), mais ses revers ont tous été concédés avant 2016 (deux fois sur dur extérieur, une fois sur terre battue et une autre fois en indoor). Lors de leurs deux derniers duels, en 2016 et 2018, c’est Raonic qui s’est à chaque fois imposé, à chaque fois sur dur extérieur et à chaque fois en Grand Chelem, à Melbourne et New-York.

4. Il a l’ascendant psychologique

La dernière victoire de Raonic sur Wawrinka à l’US Open a laissé des traces dans l’esprit du Vaudois. Il est certain que «Stanimal» n’a jamais oublié ces quatre points (trois coups droits et une volée) manqués à des moments décisifs du match. Wawrinka revenait alors de blessure et il admettait lui-même qu’il lui fallait se réhabituer à être «plus dur, plus clinique dans ces moments décisifs». Quatre mois et demi plus tard, le 59e mondial a l’occasion de montrer les progrès accomplis depuis son retour, et d’effacer le douloureux souvenir de Flushing Meadows.

5. Il aurait une nouvelle copine

Bon, d’accord, ça n’a rien à voir avec le tennis. Mais Milos Raonic fait aussi parler de lui pour la relation qu’on lui prête avec la top model belge Camille Ringoir. La jeune femme de 25 ans a été aperçue au soutien du joueur lors du récent tournoi de Brisbane. Aucun des deux tourtereaux n’a officiellement confirmé l’idylle, mais les observateurs ont remarqué qu’ils avaient posté des photos prises au même endroit début janvier, et qu’ils se suivaient mutuellement sur Instagram. Camille Ringoir sera-t-elle dans les tribunes de la Rod Laver Arena pour encourager le grand Canadien la nuit prochaine?

Casting Calls continue with Belgian babe Camille Ringoir! https://t.co/e7cx0E6mmE pic.twitter.com/R2ZLxbYJk8 — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) 15 septembre 2016

(nxp)