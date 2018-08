Emprunter des raccourcis

Les joueurs sont logés au centre de Manhattan, à vingt kilomètres du stade. De là, les chauffeurs les conduisent vers un tunnel obstrué, puis sur des autoroutes congestionnées. Durée officielle: trente minutes. Durée effective, trafic compris: cinquante à nonante minutes, selon que le chauffeur emprunte des raccourcis ou fasse mine d’en connaître. En 2017, Caroline Wozniacky a mis trois heures pour atteindre Flushing Meadows. La princesse dans son carrosse, en pétard et en retard, a fouetté (lisez : twitté) tant et plus. Son coché, un fier retraité du Texas, découvrait New York pour la première fois, et a promené ses certitudes jusque sur l’île voisine de Staten Island.

Discuter avec les pochtrons

Certains spectateurs renversent de la bière sur le court, d’autres y déversent encore leur fiel. En 2015, Stan Wawrinka a essuyé les moqueries et les postillons d’un duo de goujats, premier rang derrière la ligne de fond. «Il y en a qui devraient surveiller leur consommation d’alcool», a-t-il protesté. L’année suivante, Bernard Tomic a répondu aux braillées comminatoires d’un quinquagénaire amer: «Je vais mettre mes couilles dans ta bouche et te donner de l’argent pour que tu te sentes mieux», a craqué l’Australien. Même Kyrgios, un jour, a avoué péniblement : «Ici, ça dépasse tout. Je ne réussis pas vraiment à faire abstraction des insultes. » Les âmes sensibles ne sont à l’abri nulle part : après son triomphe en finale, Andy Murray a vu débouler sa mère en conférence de presse, rubiconde et pompette, pour le corriger sans ménagement.

Ouvrir les oreilles

La sonnerie des portables, les groupes de musique dans les allées, les avions qui rasent le stade, les babillages, les annonces, les sirènes, les klaxons. Le bruit court du matin au soir, sans arrêt, jusqu’à en perdre Helen. Les zélés font même du bruit en mangeant. Comme si ce n’était pas assez, les écrans géants implorent : «Make some noise !» Richard Gasquet, US Open 2015: «Il n’y a qu’ici où il y a un bruit incroyable sur les courts. La musique est à dix mètres de toi, c’est du n’importe quoi, parfois.» Puisque les oreilles intelligentes se protègent, Novak Djokovic a pris ses quartiers à la campagne, dans un complexe du New Jersey. Car le tennis requiert du silence et, même si le silence est le plus sûr moyen d’être dérangé par le bruit, l’US Open impose aux joueurs un défi unique: frapper comme un sourd.

Tempêter sous la pluie

On leur donne des noms sympas, pour oublier qui elles sont et ce qu’elles viennent fabriquer ici (ou plutôt détruire). Il y a eu «Hanna», une tempête tropicale au caractère bien trempé – fortes inondations à Flushing Meadows. Il y a eu Irène, passée en coup de vent, en laissant un beau désordre. Il y a eu cet ouragan qui ne disait pas son nom et qui, pour manquer d’air, a traversé la ville timidement – trois jours de bruine et d’interruption des matches. Sous un déluge de critiques, l’US Open s’est résigné à construire un toit. Subsiste l’inégalité de traitement, quand les tempêtes durent, entre une majorité de joueurs qui moisit aux vestiaires, et une autre qui attend à l’hôtel sa convocation dans un stade couvert.

Oublier son écharpe

Les écarts de température entre le court et le vestiaire peuvent atteindre vingt degrés. Certains portent des sacs de glace autour du cou, d’autres des écharpes en laine. Malgré des demandes répétées, le tournoi refuse toute négociation relative à la clim’. Idem dans les cabines de commentateur où, momifié, Pascal Droz a commenté des matches en anorak, tandis que dix mètres plus bas, des joueurs en ébullition dégoulinaient de partout. (nxp)