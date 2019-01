On prend les mêmes et on recommence. Comme en 2018, la finale de la Hopman Cup va opposer samedi (dès 9 heures en Suisse) la Suisse, tenante du titre de cette exhibition, à l'Allemagne, qui a validé son ticket vendredi contre l'Australie.

Qualifié depuis jeudi pour le duel ultime à Perth, le duo composé de Belinda Bencic et Roger Federer ne partira pas avec la faveur des pronostics face au talentueux Alexander Zverev et l'expérimentée Angelique Kerber. Contrairement à la Suisse - qui a battu la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avant de perdre face à la Grèce, l'Allemagne a remporté toutes les rencontres de son groupe, composé de l'Australie, l'Espagne et la France.

Angelique Kerber et Alexander Zverev - comme Roger Federer - ont surtout réalisé un sans faute en simple. Le jeune joueur (21 ans) d'Hambourg, vainqueur du dernier Masters de Londres, reste justement sur un succès face au Bâlois au tournoi des «Maîtres» 7-5 7-6 tandis que Belinda Bencic n'a plus affronté l'Allemande depuis sa défaite à Wimbledon 6-3 7-6 cette année.

A la même époque il y a un an, Roger Federer avait apporté le premier point à la Suisse en dominant Zverev 6-7 6-0 6-2 en finale. Battue par Angelique Kerber 6-4 6-1, la St-Galloise avait été déterminante pour empocher la victoire lors du double mixte. C'est tout le mal qu'on lui souhaite samedi dans la Perth Arena.

(nxp)