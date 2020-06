L’étau se resserre autour de l’US Open. Alors que le tennis professionnel est à l’arrêt depuis plus de deux mois, le prestigieux tournoi new-yorkais doit débuter le 24 août, avec les qualifications, et s’achever le 13 septembre. Pour l’heure, la fédération américaine (USTA) se garde de toute décision hâtive et envisage différents scénarios. Notamment un report en fin d’année à Indian Wells ou Orlando. Toutefois, la priorité reste d’organiser la compétition à Flushing Meadows et à la période prévue initialement.

Pour ce faire, l’USTA planche sur diverses mesures sanitaires afin de minimiser le risque de propagation du virus et a présenté vendredi ses idées à un groupe médical consultatif. Le but étant d’être fixé sur le sort du tournoi et d’effectuer une annonce publique entre le milieu et la fin du mois de juin. Ce plan doit désormais être étudié par les représentants de la Ville, de l’État et du gouvernement fédéral. En attendant, tour d’horizon des pistes étudiées par les organisateurs.

Des vols charters et un suivi quotidien

Si la situation sanitaire s’améliore en Europe, plusieurs pays restent durement touchés par l’épidémie. Dans un sport où les participants débarquent des quatre coins du monde, garantir la sécurité constitue un sacré casse-tête. Sur ce point, les organisateurs de l’US Open proposent de mettre à disposition des joueurs séjournant dans des zones à risques des vols charters. Avant d’embarquer, chacun devrait fournir une preuve qu’il est déclaré négatif au Covid-19. Puis une fois sur place, un suivi quotidien serait mis en place, via des questionnaires de santé, des contrôles de température ou encore des tests nasaux, de salive et d’anticorps.

Des matches à huis clos

En 2019, le site de l’US Open a accueilli plus de 850'000 personnes. Cette année, le Grand Chelem américain devrait avoir lieu sans public. C’est en tout cas le souhait du gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo. Directeur financier de la fédération américaine, Lew Sherr affirme à l’Associated Press (AP) qu’il est «de moins en moins probable» que des spectateurs soient admis à Flushing Meadows cette année. «Cela signifie renoncer aux recettes de billetterie, d’accueil et à une partie de celles liées au sponsoring, poursuit-il. Mais les droits télé et numériques ainsi que les sponsors restants sont suffisamment importants pour que cela vaille la peine de disputer l’US Open à huis clos.»

Limiter l’entourage des joueurs

Dans des propos rapportés par l’AP, Stacey Allaster, la directrice exécutive en charge du tennis professionnel à l’USTA, s’est montrée claire: «Un joueur venant avec cinq, six, sept ou huit personnes n’est pas quelque chose d’envisageable.» Les organisateurs pourraient ainsi fournir leurs propres kinés et masseurs pour dissuader les participants de venir avec les leurs.

Une diminution du nombre de juges par ligne

Toujours dans l’idée de désengorger le site, l’USTA entend réduire le nombre de juges par ligne et se reposer d’avantage sur le «Hawk eye». «Ce n’est pas évident, on veut évidemment conserver le plus haut degré d’intégrité», confie Stacey Allaster à l’AP. En outre, la présence des ramasseurs de balle est jugée nécessaire mais il s'agirait seulement d'adultes, donc pas d’enfants.

Création de vestiaires supplémentaires

Dernier point: l’USTA souhaiterait créer des vestiaires supplémentaires, notamment en utilisant les infrastructures qui avaient accueilli plusieurs centaines de lits d’hôpitaux temporaires au moment où New York se retrouvait sévèrement touché par le virus, et améliorer le système de ventilation. Les joueurs pourraient accéder à ces vestiaires uniquement les jours de match. «Si quelqu’un vient à Flushing Meadows juste pour un entraînement, il vient, s’entraîne et retourne à l’hôtel», déclare Stacey Allaster.

Brice Cheneval