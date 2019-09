Rod Laver n’a pas été écouté. Lors du dernier US Open, la légende du tennis australien avait clairement affirmé qu’elle était pour une mise à l’écart de son compatriote Nick Kyrgios, champion du monde des incartades depuis quatre ans. «Tout ce qu’ils (ndlr: les dirigeants de l’ATP) ont fait jusqu’à présent n’a pas fonctionné, donc peut-être qu’une suspension est la seule réponse, avait dit l’Australien de 81 ans dans The Sydney Morning Herald and The Age. Je ne suis pas sûr qu’il ait appris quoi que ce soit de tout ce qui s’est passé».

En 2015, lors du tournoi de Montréal, l’enfant de Canberra s’était déjà tiré d’une période probatoire de 28 jours avec sursis après avoir lancé à Stan Wawrinka que Kokkinakis «baisait» sa copine. Pour cela, il avait dû se tenir à carreau pendant six mois. Suspendu huit semaines en octobre 2016 pour son comportement antisportif lors de son duel contre Mischa Zverev à Shanghai, l’Australien de 24 ans avait vu sa peine ramenée à trois semaines après qu’il ait accepté de se faire aider par un psychologue. Et jeudi, l’ATP lui a offert une énième seconde chance…

Pour l’ensemble de son œuvre depuis une année, Nick Kyrgios a écopé d’une nouvelle suspension, de 16 semaines cette fois. Oui, mais toujours avec sursis. Pourquoi? Parce que l’ATP, qui tente tant bien que mal de rester crédible, a besoin de lui. Et l’Aussie sait en jouer. A Pat Rafter qui se demandait il y a peu comment son compatriote pouvait encore fouler un court, il avait répondu: «Probablement parce que partout où je joue les stades sont à guichets fermés et que les organisateurs de tournois gagnent de l’argent lorsque je suis dans les parages?» Tout est dit.

On se marre en lisant que Nick Kyrgios a été lourdement puni. Comme par hasard, juste avant la sentence, il avait mis un point final à sa tournée asiatique pour une blessure à la clavicule contractée à la Laver Cup. Le reverra-t-on sur un court cette année? Rien n’est moins sûr. Et comme il ne risque pas grand-chose en janvier lors de l’Open d’Australie – le Grand Chelem est sous la juridiction de l’ITF, ce bon Nick a des chances, minimes mais réelles, de passer le 30 mars 2020 – fin de sa nouvelle période probatoire – sans avoir rechuté. Et ainsi faire passer cette énième sanction pour de la poudre aux yeux.

Jérémy Santallo