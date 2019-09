C'est un sacré défi qui attend Belinda Bencic, en demi-finale de l'US Open. En deuxième rotation de la «night session» jeudi à New York, soit vers 2h30 vendredi en Suisse, la Saint-Galloise fera face à Bianca Andreescu sur le court du Arthur Ashe Stadium. Lauréate notamment des Masters 1000 d'Indian Wells et de Toronto depuis le début de l'année, la «teenager» de 19 ans a remporté mercredi son douzième match de suite, série en cours.

Opposée en quart de finale à Elise Mertens (WTA 26), la 15e joueuse mondiale a mis un certain temps à mettre son tennis en route. Désemparée dans un premier temps par le jeu de fond de court de la Belge, Bianca Andreescu a perdu la première manche. Mais la jeune Canadienne, forte de ses 23 points glanés au filet - sur 28 (!) - et de ses 40 coups gagnants, s'est finalement imposée en trois sets, une spécialité chez elle, 3-6 6-2 6-3 en 2h02'.

«C'est complètement fou (...) Il y a un an, j'étais en qualifications (...) Je n'ai pas les mots, il faut que quelqu'un me pince!», a déclaré la joueuse qui l'an dernier, alors qu'elle était classée 208e à la WTA, n'avait pas intégré le tableau principal à Flushing Meadows. En dehors du top 100 en début d'année, elle fera son apparition dans le top 10 lundi. «On est bien dans la vraie vie? On est bien dans la vraie vie?» a-t-elle lancé, hilare.