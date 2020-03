Comme la NBA et d’autres instances sportives, la Women’s Tennis Association a décidé de soutenir ses membres face à la menace liée au coronavirus. Elle a donc envoyé deux mémos à toutes ses joueuses afin de leur assurer un niveau d’information optimal. La mesure est logique et bienvenue. D’autant plus que le premier des deux documents reprend toutes les informations de base sur la maladie. Mais le second, qui a pour sujet «améliorer votre système immunitaire», pose davantage de questions.

Éviter les voyages en avion

Que nous apprennent ces deux pages très détaillées? Tout d’abord que parmi les facteurs qui affectent notre système immunitaire se trouvent «les voyages en avion», «les changements fréquents d’environnement et de qualité d’air», «les microtraumatismes musculaires» et «le stress ou la fatigue psychologique». Soit. Mais n’est-ce pas exactement le quotidien d’une joueuse de tennis que de voyager sur les cinq continents, de forcer musculairement et de jouer son avenir semaine après semaine sur quelques coups de raquette?

Yoga, musique et prières

Alors bien sûr, les conseils ne sont pas tous à tourner en dérision. Ainsi le mémo met en garde contre «l’excès d’entraînement» et invite à «privilégier des zones de récupération» ou à «investir dans des techniques de régénération». Mais alors qu’une section entière s’intitule: «t’inquiète pas, prend les choses du bon côté: les études prouvent que les gens heureux ont un meilleur système immunitaire», une question de cohérence se pose. Comment être zen quand vous jouez pour votre casse-croûte chaque semaine (ce qui est le cas de 95% des joueuses)? «Apprenez la relaxation, le yoga, la méditation, répond la WTA. Écoutez de la musique ou priez.» Amen.

Mathieu Aeschmann